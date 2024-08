Nadadora paraguaya es expulsada de la Villa Olímpica por crear “ambiente inadecuado”

0 SHARES Share Tweet

La nadadora paraguaya de 20 años enfrenta polémica y críticas tras su decisión de retirarse y abandonar temporalmente la Villa Olímpica.

La participación de la joven nadadora paraguaya Luana Alonso en los Juegos Olímpicos de París ha terminado en medio de una polémica. A sus 20 años, Alonso no solo se despidió de la competición sin lograr la ansiada medalla, sino que también enfrentó problemas extradeportivos significativos. El Comité Olímpico Paraguayo (COP) le pidió que abandonara la Villa Olímpica de manera inmediata, argumentando que “su presencia está creando un ambiente inadecuado” para el resto del equipo paraguayo.

Larissa Schaerer, jefa de misión del COP, explicó en un comunicado enviado por correo electrónico a Alonso: “Se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento (…) Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”.

Alonso, quien quedó sexta en la Serie 1 de los 100 metros mariposa, anunció entre lágrimas que se retiraba de la natación: “Esta fue mi última carrera, ya me retiro de la natación”. Esta decisión no fue bien recibida por el COP, que además entró en la polémica sobre la posibilidad de que Alonso quisiera competir por Estados Unidos en el futuro. Camilo Pérez, presidente del COP, comentó: “Leí que quiere competir por Estados Unidos. Ahí no hay universalidad. Ella vino aquí como paraguaya, no por tiempo y marca. Tiene que entrenar mucho más porque para representar a EEUU tiene que hacer el tiempo y marca que no hizo…”.

Días después, el COP confirmó que Alonso había violado algunas normas: “Retirarse de la villa no es un acto normal”, afirmó Pérez, calificando el episodio como un “importante acto de indisciplina”. Alonso había abandonado las instalaciones para irse a Disneyland y compartió imágenes en redes sociales, una acción que está prohibida por reglamento.

El motivo de su ‘expulsión’ se debió a que, tras su participación, Alonso anunció su partida para ir de vacaciones por la capital francesa, aunque más tarde regresó a la Villa Olímpica. Esto fue considerado una infracción grave del reglamento.

Luana Alonso es especialista en estilo mariposa y participó en la prueba de 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de París, donde registró un tiempo de 1:03.09, quedando fuera de las semifinales. En redes sociales, Alonso anunció su retiro de la natación: «¡Ya es oficial! ¡Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! ¡Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer!».

Alonso, quien estudió Ciencias Políticas en la Southern Methodist University, comenzó su carrera como nadadora a los seis años y debutó en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, donde también compitió en los 100 metros mariposa. Su decisión de retirarse a tan corta edad y las circunstancias que la rodearon han generado un intenso debate y una mezcla de reacciones entre sus seguidores y la comunidad deportiva.