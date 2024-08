Periodista cubano sorprendido por familia comunista que llega a EE.UU. con permiso humanitario

0 SHARES Share Tweet

Mario J. Pentón relata un encuentro insólito con una familia que apoya el comunismo y ha llegado a Estados Unidos con parole humanitario.

El periodista cubano Mario J. Pentón compartió una anécdota inesperada que vivió en el Aeropuerto Internacional de Miami. Mientras se encontraba allí para entrevistar a personas que habían llegado a Estados Unidos con el permiso de viaje de parole humanitario, se encontró con una familia que, a pesar de beneficiarse de este permiso, se declaraba comunista.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Pentón expresó su sorpresa ante esta situación, subrayando la contradicción de personas que critican al «imperio» estadounidense mientras aprovechan sus beneficios. “He estado entrevistando a personas que han llegado de Cuba con este permiso humanitario. Me encuentro a una familia y les pregunto si puedo hablar con ellos. Me dicen que sus parientes acaban de llegar desde Santiago de Cuba y acceden a conversar”.

Sin embargo, la sorpresa vino cuando los familiares le dijeron que la entrevista no era posible porque “son comunistas, creen en la revolución y el socialismo”. Pentón relató su reacción incrédula en el video: “¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no se quedaron en Cuba disfrutando de la revolución y el socialismo? Es increíble lo que uno ve”.

No me van a creer lo que me acaba de pasar en el aeropuerto de Miami… pic.twitter.com/bQfpKiAX5M — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) August 5, 2024

Con una mezcla de risa e incredulidad, el periodista comentó su frustración, señalando que “hay tanta gente que realmente se merece este permiso. Pero vienen personas que dicen creer en la revolución y el socialismo y llegan a Estados Unidos, al imperio. ¡Qué descaro!”.

Pentón concluyó su relato destacando la ironía de la situación y la incongruencia entre las creencias declaradas y las acciones tomadas. Este encuentro plantea una reflexión sobre las verdaderas motivaciones detrás de algunas migraciones y el uso de beneficios otorgados por países que muchas veces son criticados.