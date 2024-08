María Corina: “El canal abierto con Maduro es una señal, pero la transición ya está en marcha”

0 SHARES Share Tweet

La líder opositora destaca la importancia de los diálogos con Brasil, México y Colombia, mientras advierte que el cambio en Venezuela es inminente y necesario para evitar una crisis mayor.

María Corina Machado ha visto una “buena señal” en la disposición de Nicolás Maduro a no cerrar el canal de comunicación con Brasil, México y Colombia tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio.

Pero Machado, conocida por su firmeza, advierte que esta apertura no debe ser interpretada como un cambio de rumbo definitivo.

“Siento que, al menos, la disposición de no haber cerrado el canal de comunicación con Brasil, México y Colombia es una buena señal y esperemos a ver qué ocurre en estas semanas, que creo que son cruciales”, afirmó Machado en una rueda de prensa virtual con periodistas de Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, dejó claro que esta oportunidad de diálogo no debe ser un simple gesto simbólico, sino un paso hacia una “verificación estricta, autónoma, independiente e internacional” de los resultados electorales.

Para Machado, la situación dentro del chavismo es compleja y no monolítica. “Dentro del oficialismo no hay una posición homogénea (…) No es un grupo jerárquico, sino heterárquico, y hay grupos que están claramente dispuestos a negociar y presionar para que eso ocurra, y otros que no. Otros están atrincherados y dispuestos a cualquier cosa”, observó. Esta fragmentación podría ser una ventaja para quienes buscan una transición democrática, aunque la líder opositora subraya que la resistencia interna es fuerte.

Al referirse a la posición del gobierno colombiano bajo la presidencia de Gustavo Petro, Machado fue contundente: “El Gobierno de Colombia está clarísimo que, si Maduro se aferra a la fuerza, lo que podemos estar viendo en días o semanas es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora”. Aunque no ha mantenido comunicación directa con Petro, espera que Colombia mantenga “posiciones firmes, nítidas, ajustadas a la verdad y valores democráticos”.

La urgencia de una transición se hace aún más evidente cuando Machado destaca que “Maduro ha evaluado de manera incorrecta sus funciones y hay que presionar para que entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), según Machado, está preparada para avanzar en este proceso, pero deja claro que no hay espacio para una cohabitación, solo para una “transición a la democracia”.

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN, Machado fue aún más directa, describiendo al régimen de Maduro como un gobierno “débil” que ha desatado una “campaña de terror” para mantenerse en el poder. “El régimen está en su posición más débil. Han perdido legitimidad total y lo que han hecho es desatar una campaña de terror, persecución. La situación es insostenible, Venezuela luchará hasta el final, y seguiremos fortaleciéndonos, mantendremos nuestra presión”, enfatizó.

Machado concluyó con un llamado a la acción nacional para detener la crisis migratoria que se agrava, señalando que la salida de venezolanos hacia Brasil ha aumentado “siete veces” desde las elecciones presidenciales. “Debemos detenerlos, y la única forma en que podemos hacerlo es brindar un futuro de prosperidad y libertad para todos”, aseguró.

El camino hacia una transición democrática, según Machado, ya ha comenzado, y nada podrá detenerlo.