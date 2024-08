Ohtani embalado a convertirse en el primer jugador en la historia en conseguir un 50/50

0 SHARES Share Tweet

Con 30 juegos por realizarse, Ohtani podría estar logrando la anhelada cifra de 50 jonrones y 50 bases robadas, lo cual lo metería de nuevo en los libros de los records.

La carrera de Shohei Ohtani ha sido caracterizada por hacer cosas que nadie había hecho jamás. Pero, ¿podrá hacerlo de nuevo?

Aunque Ohtani no es el primer jugador con una temporada de al menos 40 jonrones y 40 bases robadas podría ser el primero en elevar el hito que exhibe las habilidades de poder y velocidad de un jugador.

Ohtani tiene una clara oportunidad de ser el primero en la historia de las Ligas Americana y Nacional en lograr una campaña 50/50.

La superestrella de los Dodgers conectó su vuelacerca número 40 de la temporada el viernes ante los Rays, empalmando un grand slam de oro para convertirse en el sexto miembro del club de los 40-40. Pero aunque queda más de un mes restante en la campaña regular, alcanzar el 50-50 no es nada seguro para el japonés.

Con base en su proyección actual, el precedente y el calendario de los Dodgers, analicemos la posibilidad de Ohtani de crear un nuevo club en el 2024.

Cuál es la proyección actual de Ohtani?

Después del juego del viernes, Ohtani tenía exactamente un ritmo de 50-50. Con 41 cuadrangulares y 40 robos después de los primeros 130 encuentros de su equipo, tenía una proyección de 50 en cada categoría en los 162 juegos de la temporada. Si Ohtani puede sostener el ritmo en el último mes, ciertamente podría alcanzar – o superar – el 50-50.

Pero como ha sido demostrado en la historia, es algo bien difícil de lograr.

¿Quién ha sido el que más cerca ha estado del 50-50?

Ningún jugador de la L.N./L.A. ha conseguido una temporada 50-50, y la verdad es que nadie ha estado cerca.

Si se trata de jonrones y robos combinados, la histórica temporada del venezolano Ronald Acuña Jr. del 2023, en la que empalmó 41 vuelacercas y se estafó 73 bases – que lo hizo merecedor del Premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional – es lo más cerca que ha estado alguno de los miembros del club de 40-40.

El jugador que alcanzó la mayor cantidad de números en ambas categoría fue Alex Rodríguez (42 HR, 46 BR en 1998).

Ohtani tiene una legítima oportunidad de llegar al 50-50 por su ritmo actual, que lo convirtió en el jugador que más rápido alcanza el 40-40 por un AMPLIO margen – lo hizo en 126 juegos.

Juegos disputados para alcanzar el club de 40-40:

Shohei Ohtani, 2024 (41 HR, 40 BR hasta ahora): 126

Alfonso Soriano, 2006 (terminó con 46 HR, 41 BR): 147

José Canseco, 1988 (42 HR, 40 BR): 151

Ronald Acuña Jr., 2023 (41 HR, 73 BR): 152

Alex Rodríguez, 1998 (42 HR, 46 BR): 153

Barry Bonds, 1996 (42 HR, 40 BR): 158

Y aunque entrar en el 40-40 ya es cosa del pasado, no hay razones para pensar que Ohtani no pueda apuntar a cifras más altas. Con base en su producción en esta temporada, el astro de los Dodgers podría necesitar una de sus típicas rachas para hacer más historia.

La producción pasada demuestra que es posible.

¿Cuán peligroso puede ser Ohtani en el plato y en las bases? Lo demostró el viernes en el Dodger Stadium, en donde se robó la segunda base en el cuarto inning, luego de dar un sencillo dentro del cuadro y luego terminó el juego con un grand slam hacia el jardín central en el noveno inning. Fue el 27 encuentro en la carrera de Ohtani en el que el japonés logra al menos un bambinazo y un robo. (Uno de esos ocurrió en una de sus aperturas, cuando completó cuatro innings, empalmó su jonrón número 40 y se robó su 14ta base del año con los Angelinos, el 3 de agosto del 2023).

Ese tipo de jornadas – gracias a su swing veloz y velocidad de sprint por encima del promedio – convierten a Ohtani en un jugador capaz de lograr el 50-50. Y no sólo en grandes juegos ocasionales: Ohtani ha producido con consistencia a lo largo del 2024.

En un reciente período de 10 encuentros, entre el 9 y 18 de agosto, el cañonero conectó cinco jonrones y se robó cinco bases. Hizo lo mismo en otro tramo de 10 juegos entre el 3 y 14 de mayo. Ohtani incluso empalmó cuatro bambinazos y se estafó cuatro almohadillas en un par de dos períodos consecutivos de cinco encuentros, entre el 30 de abril y 7 de mayo.

¿Qué significa esto para sus posibilidades de lograr el 50-50?

Bueno, los Dodgers tenían 33 juegos restantes después del dramático juego del viernes. Y ahora mismo, Ohtani necesita nueve jonrones y 10 robos para alcanzar esos números. De sus 94 períodos de 33 juegos esta temporada, Ohtani ha alcanzado ambas marcas en 25 ocasiones (26.6%).

Los mejores períodos de 33 juegos de Ohtani, 2024

10 HR, 18 SB (5 de julio-14 de agosto, 6 de julio-15 de agosto)

11 HR, 17 SB (13 de julio-21 de agosto, 14 de julio-viernes)

14 HR, 10 SB (16 de junio-26 de julio)

13 HR, 11 SB (17 de junio-27 de julio, 18 de junio-28 de julio)

12 HR, 12 SB (3 períodos superpuestos)

El cuadrangular número 40 y la base robada número 40 de Ohtani el viernes le dieron 11 bambinazos y 17 bases robadas en un tramo de 33 juegos, un ritmo que lo llevaría a un total de 51-57 si lo mantuviera hasta el final de 2024. Alternativamente, si repitiera su período anterior de 14 cuadrangulares y 10 robos, podría alcanzar un impresionante 54-50. Este análisis se basa en los mejores períodos de producción de Ohtani y no garantiza que mantendrá este nivel por el resto del año. Tampoco considera varios factores clave, incluida la reciente aceleración de Ohtani en las bases. Veinticuatro de sus 40 estafadas han ocurrido en sus últimos 43 compromisos, en comparación con 16 robos en sus primeros 82 partidos.

En el 2024, los cuadrangulares han sido aproximadamente una vez y media más frecuentes que los robos en Grandes Ligas. Antes de esta temporada, Ohtani tenía 171 cuadrangulares en su carrera y apenas 86 robos, por lo que alcanzar las 50 estafadas podría ser más difícil (lo que ciertamente habla del poder de Ohtani en el plato). Por último, basar las posibilidades de 50-50 de Ohtani en su producción pasada no considera el calendario restante de los Dodgers, lo que podría jugar un papel importante. El calendario de los Dodgers también puede influir en términos de robos. Por muy fácil que sea conectar cuadrangulares contra los lanzadores de los Rockies, especialmente en el Coors Field, Colorado es uno de los mejores equipos en las Mayores a la hora de atrapar corredores intentando robar bases.

Solo el 74.0% de los corredores oponentes tienen éxito en sus intentos de robo contra los Rockies, el quinto mejor porcentaje en Grandes Ligas. Los oponentes restantes de Los Ángeles varían en términos de su éxito en prevenir robos, mientras que a los Cachorros y Rays ha sido relativamente fáciles para robarles: Oponentes restantes de los Dodgers, clasificados por el porcentaje de éxito de robos de los oponentes.

Rockies (6 juegos restantes): 74.0%, 5to mejor en MLB

Angelinos (2 juegos): 76.9%, E8vo

Marlins (3 juegos): 76.9%, E-8vo

Guardianes (3 juegos): 77.2%, E-11vo

Bravos (4 juegos): 77.2%, E-11vo

D-backs (4 juegos): 78.0%, 16vo

Padres (3 juegos): 79.0%, 19vo

Orioles (3 juegos): 80.2%, 21vo

Cachorros (3 juegos): 81.2%, 25vo

Rays (2 juegos): 82.6%, 26vo

Los equipos contra los que Ohtani y Los Ángeles se enfrentarán en lo que queda de la temporada podrían impactar significativamente en la búsqueda del 50-50 de Ohtani, más allá de lo evidente. Es cierto que los equipos con peor rendimiento son más propensos a permitir cuadrangulares. Los tres clubes con más cuadrangulares permitidos esta temporada están por debajo de .500, incluidos los Rockies (segundo equipo con más HR permitidos), quienes resultan ser el oponente más frecuente de los Dodgers de aquí al final del año. Los Ángeles y Colorado se enfrentarán seis veces antes de que termine el año, incluyendo una serie de tres juegos en el Coors Field al final de la temporada. Que Ohtani llegue potencialmente a Denver con 45 o 46 cuadrangulares y salga con más de 50 no es algo descabellado.

Por otro lado, los Dodgers aún tienen una serie de cuatro juegos con los Bravos, quienes han permitido la menor cantidad de cuadrangulares de cualquier equipo de Grandes Ligas. Aunque sus porcentajes anteriores están por la mitad de la tabla, los Padres (empatados por la tercera menor cantidad) y Guardianes (quinta menor cantidad) también han visto relativamente pocos intentos de robo desde el principio. Ohtani solo ha sido atrapado cuatro veces esta temporada después de haber sido atrapado 10 veces en 36 intentos en el 2021, la mayor cantidad en Grandes Ligas ese año, pero tendrá que elegir bien sus momentos para evitar que receptores oportunistas le nieguen los 50 robos. Otro aspecto del calendario a favor de Ohtani parece estar definido.

Con una gran ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional, para los Dodgers pudo haber sido tentador sentar a Ohtani en los últimos partidos con el fin de darle descanso de cara a la postemporada. Pero con los D-backs a solo 3.0 juegos de distancia y los Padres a 4.5 juegos de distancia al comenzar el domingo, las posibilidades de que Ohtani se pierda series como el enfrentamiento en Colorado a finales de septiembre parecen mucho menores.

¿Cuál es el veredicto?

Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Como lo demuestra el hecho de que nadie lo ha logrado, una campaña de 50-50 es una hazaña sumamente difícil. Pero viendo el panorama completo, no hay ningún enorme obstáculo en el camino de Ohtani. No parece estar limitado por alguna lesión que le quite poder o velocidad. El calendario de su equipo por delante es manejable, aunque no exactamente favorable. Y aunque su producción ha disminuido un poco este mes, todavía mantiene el ritmo: Ohtani batea apenas .209 en agosto, pero aún ha logrado 11 cuadrangulares y 12 robos a pesar de solo tener 18 hits. Si su promedio de bateo y porcentaje de embasarse aumentan un poco, es aún más probable que alcance el hito de 50-50. Aun así, exista una buena probabilidad de que simplemente no suceda, que Ohtani se quede corto en una o ambas categorías. Si tiene que “conformarse” con la temporada de 40-40 más rápida de la historia y ser el primer jugador en superar 42-42 no sería una gran pérdida. Pero con el 50-50 de por medio, y un jugador verdaderamente especial listo para hacer historia, definitivamente es divertido imaginarlo.

Con información de lasmayores.com