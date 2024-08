Yasiel Puig regresa a los Tiburones de La Guaira: «Voy por el campeonato ‘back to back'»

0 SHARES Share Tweet

El explosivo toletero cubano, clave en el título de la temporada pasada, confirma su regreso a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con altas expectativas.

El «Caballo Loco» está de vuelta. Los Tiburones de La Guaira oficializaron lo que muchos fanáticos ya sospechaban: el regreso del cubano Yasiel Puig para la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Con su característico estilo directo y un toque de drama, Puig confirmó su participación en un Live en Instagram, dejando claro que regresa para seguir haciendo historia. «Perdónenme por tanta intriga. Todos sabíamos que iba a regresar, pero nos gusta el drama. Gracias por tanto cariño, espero estar allá muy pronto con ustedes», expresó Puig, desatando la euforia de los fanáticos guairistas.

El anuncio del club, a través de su página web, llegó como una bocanada de aire fresco para los seguidores del equipo, quienes todavía saborean el dulce sabor del título de la pasada temporada, que puso fin a 37 años de sequía. Puig fue una pieza clave en esa hazaña, y ahora, con su regreso, las expectativas están por las nubes.

En la campaña anterior, el ex grandeliga y toletero derecho mostró una línea ofensiva que dejó boquiabiertos a todos: .418/.518/.846, con 24 anotadas, 10 jonrones, 23 remolcadas y un impresionante OPS de 1.364 en apenas 91 turnos al bate. Conectó un jonrón cada 9,1 veces al bate, superando la frecuencia histórica de la liga. Durante la postemporada, su bate no aflojó, ligando para .341 con seis cuadrangulares y 17 producidas, ayudando a los Tiburones a coronarse también en la Serie del Caribe Miami 2024.

El entusiasmo de Puig es palpable. «Hablando con mi padre (Wilmer) Ruperti (dueño del equipo) llegamos a un acuerdo. Ahora a disfrutar de Venezuela, seguir dando palo y hacer lo mejor que pueda,» declaró el nativo de Cienfuegos, Cuba. Sin embargo, también fue claro en que no quiere que la presión lo abrume. «Ya me están poniendo presión, no me pongan presión, solo voy para allá a volver a ganar el campeonato,» añadió con una sonrisa pícara.

Puig, quien viene de actuar con el Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Beisbol, donde exhibió un promedio de .314, con 18 vuelacercas y 43 carreras impulsadas en 64 juegos, está decidido a llevar a los Tiburones al campeonato ‘back to back’. «Pienso que este año la liga va a estar muy buena de nuevo. Todos los equipos se van a reforzar para ganarnos a nosotros. Y nosotros a seguir luchando para que no nos quiten el título de campeón,» sentenció, enviando un claro mensaje a sus rivales.

La gerencia litoralense no solo ha asegurado el regreso de Puig, sino que también ha contratado a otro jardinero cubano, Leonys Martín, para reforzar su alineación. Con este dúo antillano, los Tiburones se perfilan como un equipo a tener en cuenta en la próxima temporada.

El regreso de Yasiel Puig promete más que jonrones y batazos espectaculares; promete emoción, pasión y, sobre todo, la posibilidad de que los Tiburones de La Guaira sigan nadando en la cresta de la ola del éxito.