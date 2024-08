Diosdado acusa a la oposición de «engañar» al pueblo sobre actas electorales

0 SHARES Share Tweet

El primer vicepresidente del PSUV niega que la oposición tenga las actas de las elecciones del 28 de julio y critica duramente a los congresistas estadounidenses, llamándolos «estúpidos».

En un nuevo episodio de su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desató este miércoles en la noche una serie de acusaciones y críticas contra la oposición venezolana y el Congreso de Estados Unidos. Cabello negó rotundamente que la oposición posea las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, calificando de «irresponsable» al sector opositor por, según él, haber «engañado» al pueblo venezolano.

“El TSJ emitió una sentencia y le corresponde todo el proceso una vez, ante su instancia, se acudió en un contencioso para que se verificara lo que estaba ocurriendo. Si yo no hubiera estado de acuerdo con el resultado, lo que debo hacer es reclamar con un proceso administrativo. Muestra las pruebas. ¿Por qué no mostraron las actas? No las tienen, nunca las han tenido, engañaron a su propia gente”, sostuvo Cabello durante su intervención, retando a la oposición a presentar evidencias concretas.

Cabello no dejó pasar la oportunidad para mofarse de la concentración opositora realizada en Caracas el 28 de julio. “Un encuentro desnutrido. Un desnutrido encuentro, un compartir por allá por su lado. Iban a protestar en el mundo entero, y yo tengo unos videos bellos. Uno protesta como uno quiera, algunos tirados en el suelo, otros desnudos. Multitudinario”, dijo.

El primer vicepresidente del PSUV también se refirió a la reciente detención de los opositores Biagio y Jesús Pilieri, y criticó a Juan Pablo Guanipa, quien aseguró que había escapado de ser arrestado. “Juan Pablo, nadie te estaba buscando. No estés cantando que no te pudieron agarrar, no estés cantando eso, figurín. ‘Llévenme, llévenme’, decía. Eso no es así. Tienes que tener tus méritos”, afirmó.

Además, en una entrevista para Venezolana de Televisión (VTV) realizada el mismo día, Cabello arremetió contra el Congreso de Estados Unidos, en particular en respuesta a una advertencia del senador Rick Scott, quien había declarado que el arresto de líderes opositores como Edmundo González y María Corina Machado desataría el «infierno» en Venezuela. Cabello no se contuvo: «El Congreso de Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros y que se creen los dueños del mundo. Aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices».

Finalmente, Cabello destacó que trabajará en conjunto con el exministro Remigio Ceballos para garantizar la estabilidad del país en su nuevo rol como ministro de Relaciones Interiores.