Feijóo desafía a Sánchez: Exige reconocimiento de la victoria de Edmundo

El líder del Partido Popular insta al presidente español a respaldar a Edmundo González en la Unión Europea y América Latina, criticando la «tibia» postura del Gobierno sobre Venezuela.

En un acto político lleno de fervor y críticas directas, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, exigió este sábado al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que reconozca públicamente la «victoria» de Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela. Feijóo, quien ha adoptado una postura crítica hacia la gestión del Gobierno de Sánchez, solicitó también que se respalde a González tanto en la Unión Europea como en América Latina, señalando que es esencial para la defensa de la democracia en la región.

Durante su intervención, Feijóo lanzó duras críticas al presidente y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), insinuando que existen vínculos cuestionables con el gobierno de Nicolás Maduro. «Yo no sé si Zapatero o todo el PSOE le deba algo a Maduro, pero los españoles no. No sé si a Sánchez le pesa mucho la memoria de su móvil, a los españoles no. No sé si el PSOE le debe todo a los independentistas, pero los españoles no. El PSOE le debe la sumisión a Sánchez, pero los españoles no y por eso estamos aquí», expresó Feijóo ante una multitud de simpatizantes.

El líder del PP destacó que la oposición venezolana «logró recopilar más del 80% de las actas electorales», lo que, en su opinión, valida la «victoria de González» sobre el gobierno de Maduro. «Edmundo González es el que ha ganado las elecciones», afirmó Feijóo con contundencia, reforzando su mensaje con menciones al apoyo de otros mandatarios, como el chileno Gabriel Boric, quien ha criticado abiertamente el supuesto «fraude electoral» de Maduro.

Feijóo también aprovechó la ocasión para criticar la «tibia» postura del Ejecutivo español frente a la situación en Venezuela, acusando al Gobierno de Sánchez de no defender con suficiente firmeza la democracia en el país sudamericano. Ante más de dos mil afiliados y simpatizantes, exclamó: “¡Viva la democracia en Venezuela!”.

Además, el líder del PP cuestionó el silencio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo presente en Venezuela durante el fin de semana electoral, insinuando que su actitud podría estar influenciada por “las maletas” traídas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España en 2020, un episodio que aún levanta sospechas en algunos sectores.

El llamado de Feijóo a reconocer a Edmundo González plantea una nueva presión sobre el Gobierno español, que hasta ahora ha mantenido una postura cautelosa respecto a los resultados electorales en Venezuela. Con la creciente polarización sobre el tema, la demanda del PP podría convertirse en un punto clave en la agenda política de España y en su relación con América Latina.