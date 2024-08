«No convalidé los resultados»: Delpino rompe el silencio

0 SHARES Share Tweet

El exrector del CNE revela las irregularidades que presenció, su decisión de huir del país y la presión del oficialismo en medio de un proceso electoral controvertido.

En una reveladora entrevista con Noticias Caracol, Juan Carlos Delpino, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sacado a la luz detalles inéditos sobre las elecciones en las que supuestamente fue reelegido Nicolás Maduro. Delpino, quien ahora se encuentra fuera del país, relató las irregularidades que presenció durante el proceso y la presión que enfrentó, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de huir de Venezuela para salvar su vida.

“Me encuentro bien, a salvo y bajo cuidados. Por supuesto, con el guayabo – digámoslo así – de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación”, comentó Delpino desde su exilio, visiblemente afectado por la situación. Según el exrector, las irregularidades comenzaron a hacerse evidentes cuando fue convocado a una reunión técnica en la que se le informó sobre un supuesto hackeo al sistema de transmisión de datos. «Se cuenta con una trasmisión del 58% se me pide subir a totalizaciones, y yo me niego, porque tu declaras el resultado después de transitado por encima del 95%,» explicó Delpino, revelando su rechazo a validar resultados que no estaban completamente verificados.

La falta de transparencia y la presión para presentar resultados prematuros llevaron a Delpino a tomar una postura firme: “No tengo evidencias de que el resultado que se dio en totalizaciones le otorga la victoria a Nicolás Maduro, entonces yo no puedo decir que, en efecto, pudiera estar siendo él o no”.

Esta decisión, sin embargo, no estuvo exenta de consecuencias.

El ambiente en Venezuela se volvió cada vez más hostil para Delpino, quien comenzó a recibir señales de que el oficialismo no aceptaría su negativa a convalidar los resultados. “Sentí que empezó a pensar que yo debía ser visitado, promoverme unos argumentos que no fuesen de mi gusto”, relató. Ante la creciente presión, decidió refugiarse en una barriada popular de Caracas, donde permaneció oculto antes de finalmente salir del país.

Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del gobierno venezolano, no tardó en arremeter contra Delpino, calificándolo de “traidor de la patria” y pidiendo su destitución. “No tiene nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro”, subrayó Cabello, en un claro intento de desacreditar las revelaciones del exrector.

Delpino, sin embargo, se mantuvo firme en su postura, afirmando que no podía convalidar resultados que no creía legítimos. “Yo tengo elementos de carácter técnico, la auditoría y el acta que se levantó en totalización y que da clara evidencia de que el hackeo pudo no haberse producido nunca (…) Eso lo tiene ya la oposición”, confesó, agregando más leña al fuego de las sospechas sobre la transparencia del proceso electoral.

El exrector también ofreció su perspectiva sobre la postura del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha abogado por una solución política en Venezuela. “Petro pareciera haber estado recogiendo un poco su criterio alrededor de la postura inicial alrededor Venezuela”, comentó Delpino, reconociendo el complejo papel que juega Colombia en este contexto.

Al preguntarle sobre su futuro, Delpino reflexionó sobre el dolor de vivir en el exilio, un destino que nunca imaginó compartir con sus padres, quienes también fueron exiliados durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. “No me queda sino trabajar por la única cosa que he hecho desde que tengo 17 años: por Venezuela”, concluyó.