Brad Pitt lo hace oficial! Debuta en la alfombra roja con su novia

El actor de 60 años y la diseñadora de joyas de 31 años se roban el show en el Festival de Cine de Venecia, mostrando por primera vez su relación en público.

El Festival de Cine de Venecia se llenó de glamour este primero de septiembre con la aparición sorpresa de Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón. Después de casi dos años de mantener su relación lejos del ojo público, la pareja hizo su esperado debut en la alfombra roja de la película Wolfs, en la que Pitt protagoniza junto a su amigo y compañero de pantalla, George Clooney.

Brad Pitt, de 60 años, deslumbró a todos con un look personalizado de Louis Vuitton, que incluía una chaqueta de esmoquin negra cruzada y pantalones acampanados al más puro estilo de los 70. Completando su atuendo, Pitt llevaba botas de punta cuadrada, un botón de perla en su chaqueta y una camisa de malla, un conjunto que hizo que todos los ojos se posaran en él.

Por su parte, Inés de Ramón, de 31 años, contrastó perfectamente con Pitt, luciendo un elegante vestido blanco de un solo hombro, con fruncidos y una falda tipo sirena. La pareja posó para las cámaras junto a George Clooney y su esposa Amal Clooney, quienes también deslumbraron en la alfombra roja.

La presencia de Pitt en Venecia no pasó desapercibida, no solo por su nuevo proyecto cinematográfico, sino porque su exesposa, Angelina Jolie, también hizo acto de presencia en el festival para promocionar su película María. Aunque no coincidieron, la prensa no tardó en comentar el hecho de que ambos estuvieron en el mismo lugar, pero por razones muy diferentes.

Brad Pitt e Inés de Ramón han estado juntos desde finales de 2022, y aunque han mantenido su relación en secreto, parece que han dado un paso más hacia la formalidad. Según una fuente cercana que habló con People, «las cosas han sido increíbles desde que se mudaron juntos. Es una relación más seria que solo una cita. Brad ama tantas cosas de ella. Ella es genial para él.»