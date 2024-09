Luis Suárez se despide de la Celeste: «El viernes será mi último partido con Uruguay»

0 SHARES Share Tweet

Con lágrimas en los ojos, el máximo goleador histórico de Uruguay anuncia su retiro de la selección en un emotivo adiós en el estadio Centenario, marcando el fin de una era.

Este viernes marcará el final de una era en el fútbol uruguayo, cuando Luis Suárez, a sus 37 años, dispute su último partido con la selección de Uruguay. Con 143 partidos y 69 goles, Suárez se despide como el máximo goleador histórico de la Celeste, dejando un legado imborrable en el corazón de los hinchas.

El anuncio lo hizo el propio Suárez durante una emotiva conferencia de prensa en el icónico estadio Centenario de Montevideo, donde, con lágrimas en los ojos, confirmó que el partido contra Paraguay, correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, será su despedida de la selección uruguaya. «El día viernes será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento indicado», expresó el delantero, visiblemente emocionado.

A lo largo de su carrera, Suárez ha sido un pilar fundamental para Uruguay, participando en cuatro mundiales y conquistando la Copa América en 2011, torneo en el que fue elegido como la figura. En su despedida, Suárez aseguró que jugará con la misma ilusión y las mismas ganas que en su primer partido con la Celeste en febrero de 2007. «Me voy con la tranquilidad de que hasta el viernes di todo por la selección. Lo máximo. No tengo nada que reprocharme», afirmó, dejando claro que su compromiso con la Celeste ha sido total.

Suárez también aprovechó la ocasión para agradecer a los hinchas por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de los años. «La gente sabe el esfuerzo que hice siempre por defender a la selección uruguaya», remarcó, subrayando el vínculo especial que ha mantenido con la afición.

El delantero, que ha tenido una destacada carrera en clubes como Barcelona, Atlético de Madrid y Nacional, aclaró que no estará presente en el partido contra Venezuela por la octava fecha de las eliminatorias. «Que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho», puntualizó, orgulloso de poder despedirse en sus propios términos.

De cara a su último partido, Suárez expresó su deseo de que sea una jornada inolvidable para él, su familia y todos los que asistan al estadio. «Espero una linda fiesta, que gane Uruguay, porque no deja de ser un partido de eliminatorias por tres puntos y hay que tomárselo en serio», concluyó, subrayando su compromiso hasta el último minuto.

Este viernes, el fútbol uruguayo despedirá a uno de sus más grandes ídolos, en lo que promete ser una jornada cargada de emociones y recuerdos imborrables para la Celeste y sus seguidores.