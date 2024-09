Brian May sufre derrame cerebral pero tranquiliza a sus fans: ‘Puedo volver a tocar la guitarra’

0 SHARES Share Tweet

El guitarrista de Queen reveló que un derrame cerebral inutilizó su brazo izquierdo por unos días, pero ya está en recuperación.

Brian May, legendario guitarrista de la banda Queen, alarmó a sus seguidores al revelar que sufrió un “pequeño” derrame cerebral la semana pasada. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el músico de 76 años compartió detalles sobre su estado de salud, asegurando con buen humor que ya está mejorando.

“Tengo buenas noticias. Es que, después de lo que ocurrió en los últimos días, puedo volver a tocar la guitarra”, comentó May, aunque reconoció que el incidente fue más grave de lo que aparentaba. El derrame le causó una pérdida temporal del control de su brazo izquierdo, lo cual lo dejó momentáneamente imposibilitado de tocar su instrumento. “Me asustó un poco, tengo que decirlo”, confesó.

El también astrofísico relató cómo fue trasladado al hospital de manera urgente. “Me llevaron al hospital con las luces azules parpadeando, todo fue muy rápido”, explicó May, quien agradeció al equipo médico en Inglaterra que le brindó un tratamiento «increíble», lo que le permitió estar en proceso de recuperación. No obstante, los médicos le han aconsejado que tome precauciones y evite ciertas actividades que puedan elevar su ritmo cardíaco.

“Estoy castigado”, bromeó, mientras revelaba que no puede manejar, volar ni realizar actividades físicas intensas por el momento. A pesar de la situación preocupante, Brian May mantuvo su buen humor y pidió a sus seguidores que no lo inundaran de compasión. “Por favor, no me rodeen de compasión. Eso saturaría mi bandeja de entrada y realmente lo odio”, dijo con una sonrisa.

La noticia, aunque preocupante, ha tranquilizado a los fanáticos de Queen, quienes están felices de saber que el icónico guitarrista sigue su recuperación y ya puede volver a tocar la guitarra, aunque con cautela.