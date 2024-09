Brian Nichols: El CNE tiene los mismos datos que muestran que Edmundo obtuvo mayoría de votos

Nichols escribió en su cuenta de X «No más dilaciones. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada».

El encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, aseguró este viernes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene los mismos datos que publicó la oposición, en las que se demuestra que el candidato presidencial unitario, Edmundo González, obtuvo la mayoría de los votos.

«La oposición democrática venezolana ha compartido con el mundo entero las pruebas del recuento de votos. El Consejo Nacional Electoral tiene los mismos datos que demuestran que Edmundo obtuvo la mayoría de votos el 28 de julio», escribió Nichols en su cuenta oficial en la red social X.

«No más dilaciones. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada», agregó.

The democratic opposition in Venezuela has shared the proof of the vote count with the whole world. The National Electoral Council has the same data that show Edmundo won the most votes on July 28. No more delays. The will of the Venezuelan people must be respected. pic.twitter.com/9vIH5k9kx3