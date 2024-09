María Corina celebra reconocimiento de congreso español a Edmundo González como presidente electo

0 SHARES Share Tweet

Con la votación se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio, aunque no está obligado a hacerlo.

La líder opositora María Corina Machado celebró este miércoles el reconocimiento por parte del Congreso de España de Edmundo González como «presidente electo y legítimo» de Venezuela.

En su cuenta de X, antes Twitter, Machado expresó su agradecimiento a los diputados españoles de diversos partidos que votaron a favor de la «soberanía popular, la democracia, la verdad y la libertad».

Las declaraciones de Machado se producen minutos después de que el Congreso de España reconociera al opositor venezolano como «presidente electo de Venezuela», con una diferencia de apenas 13 votos.

La aprobación se dio con un total de 177 sufragios a favor y 164 en contra, además de una abstención. Luego del visto bueno, quienes apoyaron la iniciativa en el hemiciclo desprendieron un sonoro aplauso.

El Congreso de España reconoce a Edmundo González como Presidente Electo de Venezuela!



Hoy hemos obtenido otra gran victoria más. Avanzamos!



Los venezolanos agradecemos a cada uno de los diputados, de los distintos partidos, que votaron a favor de la Soberanía Popular, la… https://t.co/6CT8ELjil2 pic.twitter.com/ODiXZB1nQ1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 11, 2024

Con ello, se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones del 28 de julio.

La propuesta fue impulsada por el Partido Popular. No obstante, al ser una proposición no de ley, dicha iniciativa no es vinculante, es decir, el Ejecutivo español no está en la obligación de reconocer al opositor.

El debate para el reconocimiento de Edmundo González se llevó a cabo el martes. Ese día, la diputada Cayetana Álvarez, presentó en esa instancia las razones del Partido Popular (PP) para que se reconozca a Edmundo González como «presidente de Venezuela».

El primer motivo, dijo, porque «es la verdad, y la verdad importa». «Sin verdad no hay democracia, solo ruido y furia. Todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos» dijo Cayetana.