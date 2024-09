Borrell esquiva el drama, pero lanza un dardo: ‘La democracia en Venezuela no ha mejorado’

0 SHARES Share Tweet

El jefe de la diplomacia europea evitó comentar las palabras de la ministra de Defensa española, pero no dudó en señalar la crisis democrática venezolana.

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, no está interesado en entrar en debates innecesarios, pero eso no significa que no tenga algo que decir. En una declaración diplomáticamente precisa, Borrell evitó opinar sobre las recientes palabras de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, quien tildó a Venezuela de “dictadura”. Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea no desaprovechó la oportunidad para lanzar su propio dardo en relación a las elecciones venezolanas: “Lo que sí es evidente es que estas elecciones han demostrado que la calidad democrática de Venezuela, que ya conocíamos antes, no ha mejorado”.

Para Borrell, es claro que no es parte de su «papel» comentar las declaraciones emitidas por otros, pero no dudó en señalar que la situación en Venezuela, lejos de progresar, se mantiene en un estado preocupante. “Naturalmente, sigo la política española, pero no creo que sea mi papel comentar las declaraciones de unos y de otros”, agregó, en lo que parece una movida para evitar un choque diplomático directo con su país de origen.

El representante de la Unión Europea también aprovechó para reafirmar el apoyo de Bruselas a la oposición venezolana, que, en sus palabras, atraviesa una “situación complicada” debido a la “dinámica represiva” del gobierno de Maduro. A este respecto, Borrell dejó claro que la única salida posible para el país será a través de la «presión internacional», algo que considera indispensable para que la democracia pueda volver a florecer en Venezuela.

Además, Borrell no se cortó al decir que Venezuela sigue siendo un «estado reconocido» por la comunidad internacional, pero lanzó un contundente: “No reconocemos la legitimidad democrática de quien dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo”. Su encuentro próximo con el opositor venezolano Edmundo González refuerza este compromiso, destacando que la situación venezolana seguirá en la agenda de la Unión Europea.

Por otro lado, en relación al reconocimiento simbólico de González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela por parte del Congreso español, Borrell aclaró que, aunque los reconocimientos puedan tener cierto valor simbólico, “desgraciadamente no cambian la realidad”. Una afirmación que suena a golpe de realismo crudo en medio del drama político venezolano.