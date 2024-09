Billie Eilish y Finneas se lanzan con todo: Apoyan a Kamala para frenar «la agenda extrema»

Los hermanos Eilish no se guardaron nada y llamaron a votar por Kamala Harris y Tim Walz para proteger la libertad reproductiva y el planeta.

¡Billie Eilish no se guardó nada! En un contundente video publicado en su Instagram, la joven estrella y su hermano, Finneas O’Connell, anunciaron su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz en la carrera presidencial de 2024. Y lo hicieron con un mensaje claro: “Vota como si tu vida dependiera de ello, porque así es”, lanzó Eilish, sin rodeos.

La cantante de Los Ángeles y su hermano —también multipremiado en los Grammy— criticaron las políticas extremistas que amenazan los derechos reproductivos y el futuro del planeta. “No podemos dejar que los extremistas controlen nuestras vidas”, agregó Finneas, quien señaló directamente al ‘Proyecto 2025’, un plan que tildó de peligroso para las libertades de los estadounidenses.

No es la primera vez que Billie Eilish se involucra en la política, pero este llamado en pleno clima electoral marca una posición clara. “Kamala y Tim están comprometidos a frenar las agendas que amenazan nuestra libertad”, dijo Eilish, quien insistió en que la generación joven tiene el poder de cambiar el curso de la historia en las urnas.

It’s National Voter Registration Day. We are voting for Harris-Walz. The choice is clear. Check your voting status here: https://t.co/ZPKcYDR7aF pic.twitter.com/PiFfQpkARW