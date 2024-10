AN destituye a Juan Carlos Delpino como rector principal del CNE y juramentan a Conrado Pérez como su sustituto

0 SHARES Share Tweet

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves la destitución de Juan Carlos Delpino como rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió al Ministerio Público (MP) abrir una investigación por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y corrupción.

Conrado Pérez fue juramentado como su sustituto mientras que Aura Rosa Hernández Moreno será la sustituta de Pérez.

Durante la sesión ordinaria de este 17 de octubre, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el plan de la oposición era que el ahora exrector se presentara en Venevisión el 28 de julio para hablar del proceso electoral y cantar «fraude».

Aseveró que a Delpino también se le solicitó que «por todos los medios buscara desde adentro del Poder Electoral, en su condición de rector, afectar la emisión del primer boletín, lo que pasa es que (…) el miedo es libre y se chorreó».

Sin embargo, Rodríguez enfatizó que Delpino «se asustó y se escondió», hecho que, según dijo, “generó una situación que dio risa”, en referencia al paradero desconocido del exrector tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

«Cuando salió Delpino lo que dijo es que no podía decir nada sobre los resultados electorales porque no estuvo allí (en la sala de totalización), así de simple, él no estaba allí (…) La única verdad de lo que ha dicho ese cobarde es que él no estaba allí, incumpliendo sus funciones como rector principal del CNE, porque era su deber», agregó.

Indicó que Delpino se reunió en Colombia con el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, donde se le habría «ordenado» decir que el vencedor de los comicios fue el excandidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

«Se fue a Panamá corriendo y desde allá dijo que no estaba allí (…) Y después viaja a España, algún día se sabrá a qué fue a España (…) No fue a reunirse con su compañero de bajo cama (Edmundo González), él fue a otra cosa. Lo agarraron y le dijeron: ‘te reúnes conmigo, me das la mano y dices quién ganó las elecciones'», expresó

Con información de elcooperante.com