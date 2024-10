Salvador Pérez galardonado con el premio Roberto Clemente 2024

En Venezuela, Pérez y su familia distribuyen alimentos y suministros de cocina a aproximadamente 2.000 hogares. También ha financiado cirugías de labio leporino para niños y donaciones a hospitales infantiles.

En el año 2007, la entonces instructora de inglés de los Reales, Monica Ramírez, enseñaba inglés a jóvenes jugadores latinoamericanos en una pequeña sala de conferencias del Quality Inn, transformada en un aula improvisada. Uno de sus estudiantes era un muchacho venezolano de 17 años llamado Salvador Pérez.

La sala era diminuta, sin aire acondicionado y con 15 adolescentes apiñados en pleno verano. Ramírez estaba embarazada en ese momento y recuerda que la atmósfera era “no muy agradable,” dice entre risas.

“Fui estricta con ellos, y no siempre estaban felices de aprender conmigo ahí, pero aún así logramos avanzar,” dijo Ramírez, quien ahora ostenta el título de coordinadora de Educación/ESL e Iniciativas Latinoamericanas de los Reales y lleva casi dos décadas ayudando a jóvenes jugadores latinoamericanos.

Representing the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy, and positive contributions, both on and off the field.

Salvador Perez has been named the 2024 Roberto Clemente Award Winner! pic.twitter.com/QjBv8eYsB7

— Kansas City Royals (@Royals) October 28, 2024