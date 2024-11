Al ritmo de «All I Want for Christmas is You» Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad

0 SHARES Share Tweet

Cada vez queda menos para llegar a la época más especial y mágica del año. Con el fin de Halloween, son muchos quienes ya centran su mirada en la próxima festividad: la Navidad. Y lo cierto es que, en los últimos años, la época navideña queda inaugurada nada más y nada menos que por Mariah Carey, considerada ya la reina indiscutible de la temporada por la relevancia que adquiere su famoso tema All I Want for Christmas is You. A través de redes sociales, la artista ha dado el pistoletazo de salida con un ingenioso vídeo.



Son muchos quienes consideran que la Navidad se adelanta cada año más. Sin embargo, estas opiniones poco importan a Mariah Carey, quien ya ha dado la bienvenida a la época de una forma de lo más original. “Es la hora”, dice la artista en sus redes sociales, tras compartir un ingenioso vídeo.

En él, aparece en lo que parece una versión de sí misma de Morticia Addams, bailando un tango con un acompañante y lanzándole posteriormente un puñal, con el que simboliza el fin de la época de Halloween. Así, da paso a un vídeo de lo más navideño, en el que entona su reconocido tema montada en un trineo lleno de renos y vestida al puro estilo Papá Noel.

La realidad es que Carey ya ha ido calentando motores en sus redes sociales con imágenes navideñas para promocionar su exitoso tema y su nueva gira Christmas Time, que se inicia el próximo 6 de noviembre en Highland (California) y que terminará en Brooklyn (Nueva York) el próximo 17 de diciembre. Además, cabe destacar que este 28 de octubre se cumplieron 30 años del lanzamiento del disco Merry Christmas, que salió en 1994 y que ha sido crucial en la trayectoria de la artista.

El vídeo de Mariah en el primero de noviembre se ha convertido ya en toda una tradición que sus fans esperan cada año a estas alturas. A las cinco horas de su publicación, el vídeo acumula ya más de 330.000 ‘me gusta’, además de más de 12.000 comentarios. “Dios mío, esto es demasiado bueno”, opina la socialité Kris Jenner. “Llevo esperando todo el día por esto. Reina”, opinaba un internauta. “Icónica, la reina de la Navidad ha hablado. Es la hora”, sentenciaba otro.

