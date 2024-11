Rawayana y Gustavo Dudamel entre los nominados al Grammy

0 SHARES Share Tweet

Dudamel tiene en su haber 5 Grammy de los 7 a los que ha sido nominado, entre los que destacan tres en los apartados de Mejor Actuación de una Orquesta y a la Mejor Interpretación Coral.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer a los nominados a los premios más importantes de la industria musical, los Grammy.

Después de meses elucubrando sobre los artistas y proyectos que podrían entrar en la competencia más importante de la industria de la música, se conocieron los postulados. Gustavo Dudamel y Rawayana están entre los nominados

Venezuelan power en los Grammy

El director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles tiene en su haber 5 Grammy de los 7 a los que ha sido nominado, entre los que destacan tres en los apartados de Mejor Actuación de una Orquesta y a la Mejor Interpretación Coral.

Este año, fue nominado de nuevo en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal por Ortiz: Revolución Diamantina a cargo de loa Filarmónica de Los Ángeles, y en la que comparte postulación con Marin Alsop, conductor de la ORF Vienna Radio Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor de Buffalo Philharmonic Orchestra; Susanna Mälkki de la Helsinki Philharmonic Orchestra y, finalmente, Esa-Pekka Salonen, conductora de la San Francisco Symphony.

También compite en la categoría Mejor Composición Clásica Contemporánea con Ortiz: Revolución Diamantina.

Esta producción también compite en las categorías Mejor Ingeniería en Álbum Clásico y Mejor Compendio Clasico.

«¿Quién trae las cornetas?»

La agrupación Rawayana destacó en la categoría de Best Latin Rock o Alternative Album con ¿Quién trae las cornetas?. Los músicos competirán con El David Aguilar y Compita del destino, Cimafunk y su Pa’ Tu Cuerpa, Mon Laferte con Autopoiética y Grasa de Nathy Peluso.

Este es el quinto álbum de estudio de Beto Montenegro, Tony Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón. La agrupación se encuentra en su gira mundial con la que se presentarán en diferentes ciudades de Norteamérica, Latinoamérica y Europa este y el próximo año. En diciembre estarán en Venezuela.

Dicho por ellos mismos, con este disco el grupo “emprendió el viaje de su vida”.

A propósito de su anterior álbum, Cuando los acéfalos predominan, le contaron a la revista Rolling Stone, que hicieron una reflexión del surrealismo que existe en Latinoamérica y la situación por la que pasaba el país. Es un disco que nace de un lugar de enojo de los músicos hacia la situación que pasaba Venezuela en esos momentos. En cambio, en ¿Quién trae las cornetas?, la banda decidió volver a pasarla bien.

El álbum es un homenaje a la misma música, en una época en la que puede parecer efímera, producida en masa y sin el amor que merece, dicen. En el “álbum de sus vidas”, la banda colaboró con artistas como Alemán (en una canción que es un homenaje a México), Danny Ocean, Bebo Dumont, Goyo, Monsieur Periné, Servando, Elena Rose, entre otros.

Beyoncé, la reina

Con una velada marcada por el triunfo en 2024 de artistas como Taylor Swift con el reconocimiento al Mejor Álbum del Año por Midnights, Billie Eilish conquistando con Canción del Año gracias a What Was I Made For?, Miley Cyrus llevándose a casa su primer gramófono por Flowers en Mejor Grabación del Año, Natalia Lafourcade enalteciendo a México y Lana Del Rey reivindicándose en la música, los Grammy no dejan de marcar historia… Y sorprender.

Este año, Beyoncé se convirtió en la cantante más nominada de la 67 edición de los premios Grammy con 11 menciones, que incluyen categorías importantes como Álbum del año, Grabación del año y Canción del año.

Le siguen Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone con siete nominaciones.

Más nominados al Grammy

Andre 300, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan, Taylor Swift y Jacob Collier competirán en la categoría más añorada: Álbum del año.

Con su nominación The Tortured Poets Department (El departamento de los poetas torturados), Taylor Swift se convierte así en la mujer que más veces ha sido propuesta por la Academia de la Grabación de EE UU para alzarse con el premio en esta categoría.

La artista de «Love Story» o «Blank Space», una de las más premiadas en los últimos años, vuelve a repetir nominación tras imponerse el año pasado en esta categoría. Esta es la sexta vez que competirá por el codiciado galardón a lo largo de su carrera. De ganarlo en la gala del próximo 2 de febrero que tendrá lugar en Los Ángeles, relegaría a la cantante estadounidense Barbra Streisand.

Swift ya la ha impuesto hasta en cuatro ocasiones en el Grammy a álbum del año con Midnights (2024), Folklore (2021), 1989 (2016) y Fearless (2010).

Levantó cejas entre los internautas que ni Dua Lipa o Ariana Grande hayan sido consideradas para ninguna de la categorías top, o que The Eras Tour: Film fuera dejada de lado en la categoría de Mejor Película Musical.

Good Luck, Babe!, de Chappell Roan; Texas Hold ’Em, de Beyoncé; Espresso, de Sabrina Carpenter; Birds of a Feather, de Billie Eilish; 360, de Charli XC; Now and Then, de The Beatles; Not Like Us, de Kendrick Lamar, y Fornight, de Taylor Swift y Post Malone, se alzaron con una nominación al Grammy en la categoría de Grabación o Récord del año.

Artistas como Chappell Roan y Sabrina Carpenter competirán con estas leyendas de la música pop gracias a álbumes que las convirtieron en las nuevas promesas del pop en inglés.

Carpenter lanzó el sexto álbum de su carrera bajo el nombre Short n’ Sweet, del que se desprende el éxito «Espresso», que la llevó a la cima de las listas de música estadounidense. Mientras que Roan se sumó a la lista de nominados gracias a su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess.

Latin revolution

Residente opta a una nominación en la categoría de Mejor álbum de música urbana Las letras ya no importan. El cantante puertorriqueño comparte categoría con Rayo, de J Balvin, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny, Ferxxocalipsis, de Feid; y Att, de Young Miko.

Por su parte, la colombiana Shakira, con Las mujeres ya no lloran, buscará un nuevo Grammy en la categoría Mejor álbum pop latino, que disputará con la brasileña Anitta y su Generación Funk, El Viaje, de Luis Fonsi; Orquídeas, de Kali Uchis; y García, de Kany García.

Exodo de Peso Pluma se cuela en la nominación a Mejor álbum de música mexicana y el álbum Muévanse, de Marc Anthony, y Radio Güira, de Juan Luis competirán a Mejor álbum tropical latino.

¿Cuándo y dónde será la gala del Grammy?

Los Grammys 2025 se llevarán a cabo el domingo 2 de febrero de 2025 en la Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Con información de elnacional.com