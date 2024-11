Antony Blinken se reunió con el papa Francisco “para despedirse” como secretario de Estado

Blinken, que se encontraba en Roma después de participar en el G7, que este año preside Italia, también mantuvo una reunión con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

El papa Francisco recibió este miércoles al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, con quien abordó los actuales conflictos internacionales y del que se despidió antes de finalizar su mandato como jefe de la diplomacia de EE.UU, informó el Vaticano.

Blinken, que se encontraba en Roma después de participar a la reunión de ministros del Exteriores del G7, que este año preside Italia, también mantuvo una reunión con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y con Paul Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados.

US Secretary of State Antony Blinken met with Pope Francis at the Vatican this morning. They were meeting to 'discuss pressing international concerns, including the Middle East and the war in Ukraine'…. Blinken also brought along his family to meet the Holy Father. @EWTNews pic.twitter.com/UkXcyRjmHd