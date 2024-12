Biden encendió su último árbol navideño en la Casa Blanca

Biden dijo que su deseo para la nación ahora es que «sigamos buscando la luz de la libertad y el amor, la bondad y la compasión, la dignidad y la decencia».

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, compartieron este jueves 5 de diciembre los focos en la ceremonia para encender el árbol de Navidad de la Casa Blanca.

El mandatario fue el único que se dirigió a la ciudadanía desde el escenario, pero Harris estuvo entre el público acompañada por su esposo, Douglas Emhoff, y Biden dio la bienvenida a los presentes también en su nombre.

President Joe Biden watched the National Christmas Tree, a 35-foot Red Spruce from Virginia, light up for the last time as president. pic.twitter.com/HV1cZOjz53