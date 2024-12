Según Borrell la UE no está en posición de reconocer a Edmundo como presidente

0 SHARES Share Tweet

Borrel dijo que «Venezuela es un Estado y lo reconocemos como tal, nos guste o no nos guste el Gobierno que tiene».

El exjefe de la diplomacia europea y exministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la Unión Europea «no está en posición de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela», ya que tal decisión «es exclusiva de los Estados».

Durante un encuentro de la Nueva Economía Fórum en Madrid, Borrell afirmó que «la Unión Europea no reconoce ni deja de conocer porque no tiene capacidad para hacerlo. En derecho internacional no se reconocen gobiernos, si no se reconocen Estados».

El alto funcionario destacó que «nosotros reconocemos la existencia de un Estado o no», citando a Kosovo como un ejemplo emblemático donde «algunos países europeos lo reconocen como Estado y otros no, sin importar su gobierno». En el caso del país sudamericano, Borrell subrayó que «Venezuela es un Estado y lo reconocemos como tal, nos guste o no nos guste el Gobierno que tiene».

Borrell aclaró que «reconocer a alguien como presidente de Venezuela no es una competencia que tiene la Unión Europea, es una competencia nacional», enfatizando que «la UE no decide, decide cada estado por su cuenta».

También recordó que, en su momento, la comunidad internacional «reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó», una decisión que a su juicio, ha sido valorada de manera diferente en diversos países europeos.

«Cada uno hará lo que le parezca, pero lo importante es que, nos guste o no nos guste, Venezuela es un país que tiene alguien que controla el país», agregó.

Borrell concluyó enfatizando que la Unión Europea «ha mantenido embajadas en el Gobierno de Nicolás Maduro y ha permitido que Venezuela cuente con embajadores en todos los países europeos».

Con información de elcooperante.com