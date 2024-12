Raphael fuera de peligro tras ser llevado de urgencia a clínica en Madrid: Descartaron ACV

0 SHARES Share Tweet

El cantante fue sometido a varias pruebas y este miércoles seguirá ingresado en observación, y con la previsión de que se le realicen más pruebas médicas que ayuden a determinar la causa del problema.

El cantante español Raphael pasó la noche “tranquilo y estable junto a sus hijos” en el Hospital Clínico de Madrid, según fuentes cercanas al artista. El cantante, de 81 años de edad, sufrió ayer por la tarde un “episodio transitorio de confusión”, según relatan dichas fuentes, mientras estaba grabando con David Broncano un programa especial de La Resistencia, en el Teatro Príncipe Gran Vía del centro de Madrid.

Raphael fue trasladado en ambulancia al centro médico por este accidente cerebrovascular. Sin embargo, “los neurólogos que le atendieron han descartado que sufriera un ictus”, según dichas fuentes. Ayer fue sometido a varias pruebas y este miércoles seguirá ingresado en observación, y con la previsión de que se le realicen más pruebas médicas que ayuden a determinar la causa del problema. Las fuentes cercanas al artista describen el problema de salud como «un susto que ya ha pasado» y afirman que está «fuera de peligro».

Raphael “ha estado en todo momento consciente y tranquilo”. Salió caminando del teatro, como han explicado fuentes del programa de TVE, y su estado de salud no es grave, subrayan desde su entorno. La familia espera la visita de los médicos durante la mañana de este miércoles y después tiene previsto emitir un comunicado.

Raphael, artista de ética profesional rigurosa alérgico a la palabra jubilación, tenía previsto ofrecer dos conciertos en el WiZink Center de Madrid esta misma semana, el viernes y el sábado, como gran final de su gira de 2024. Además, el mes pasado publicó un nuevo disco de homenaje a la chanson, Ayer… aún, y tiene ya planificado su trabajo para 2025 con una nueva gira.

Esa próxima gira, llamada Raphaelísimo, ya tiene 14 conciertos anunciados en España entre mayo y diciembre. Antes, Raphael tiene previsto ofrecer nueve actuaciones en EEUU, México, República Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico.

El pasado 5 de diciembre, el cantante asistió junto a su mujer, Natalia Figueroa, a la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de EL MUNDO. Durante el almuerzo estuvo simpático y hablador, charló con cordialidad con todos los admiradores que se acercaron, que no fueron pocos, y recibió el cariño de la reina, que presidía el acto y que se acercó a saludarlo.

Unos días antes, Raphael fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, que le describió como “historia viva de la cultura española”.

«No soy un nostálgico y nunca lo he sido. La pregunta que me hago cada noche es: ‘¿Y mañana, qué?’», explicaba el popular intérprete en la Entrevista Chimpún de Iñako Díaz-Guerra, hace unas pocas semanas. «Fíjate en todo lo que he logrado, pero me da igual. ¿Y mañana, qué? Soy un hombre del mañana», añadía el de Linares.

