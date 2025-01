Selena Gómez publica video donde aparece llorando por deportación de mexicanos

La cantante expresó su preocupación, en medio de lágrimas, por la crisis migratoria. Además, se refirió a los mexicanos como “su gente”.

La actriz Selena Gómez se hizo viral este lunes después de publicar en sus redes sociales un video donde llora y pide perdón por la deportación masiva de mexicanos bajo el Gobierno de Donald Trump.

La actriz de ‘Emilia Pérez’ subió en sus historias de Instagram un audiovisual, que luego borró. Sin embargo, el metraje en cuestión ya circula en distintas redes sociales. En el clip, la cantante expresó su preocupación, en medio de lágrimas, por la crisis migratoria. Además, se refirió a los mexicanos como “su gente”.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma