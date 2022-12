Guanipa: Lograr elecciones libres es el principal objetivo de negociación en México

0 SHARES Share Tweet

Guanipa advirtió que por sí solo el acuerdo social suscrito para atender la salud, la educación y el sistema eléctrico, no resolverá la crisis estructural.

Por Ángela Betancourt

Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, aseguró que el objetivo principal de la negociación en México, es lograr elecciones presidenciales democráticas en Venezuela.

Advirtió que por sí solo el acuerdo social suscrito para atender áreas prioritarias del país como la salud, la educación y el sistema eléctrico, no resolverá la crisis estructural hasta que no se produzca un cambio político por la vía electoral.

“Los derechos electorales no quedan en segundo plano, lograr elecciones libres es el principal objetivo, vamos a esa etapa para generar el clima necesario para que los resultados sean distintos a intentos anteriores de diálogo. Tienen razón los escépticos y los que desconfían porque estos procesos han sido usados por el régimen para ganar tiempo» expresó.

Guanipa recordó que la Misión de la Unión Europea hizo recomendaciones para garantizar elecciones libres en Venezuela tras las elecciones regionales de 2021.

El dirigente naranja aseguró que PJ presionará en la mesa de negociaciones por garantías mínimas como abrir el Registro Electoral para los venezolanos dentro y fuera del país, que se levanten inhabilitaciones políticas y se devuelvan los partidos políticos intervenidos, entre otras. Sobre lo primero anunció que ejercerán la presión necesaria dentro y fuera del territorio nacional, que incluye acciones de calle.

Recalcó además que el tema de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en Venezuela jamás han quedado fuera de las conversaciones.

Informó además que Primero Justicia conformará comités para hacer contraloría ciudadana de la ejecución de los recursos (3.000 mil millones de dólares) destinados al acuerdo social que serán administrados por Naciones Unidas para prevenir la corrupción. Subrayó que el gobierno de Nicolás Maduro no “tocará ni un bolívar”.

“Ya no es últil”

El dirigente de Voluntad Popular (VP), Freddy Guevara había dicho que el cese del Gobierno interino presidido por Juan Guaidó le haría daño a las negociaciones de México porque restaría presión a Miraflores. Al respecto, Guanipa pidió desvincular la discusión de la continuidad de las conversaciones para lograr acuerdos por el bien del país.

“El objetivo de la negociación no es mantener instrumentos que tal vez ya no son útiles para el país, es conseguir la libertad y la democracia y utilizar algún argumento para mantener espacios de este tipo, vinculando la negociación no es positivo. La negociación se está reiniciando, tenemos el apoyo de Estados Unidos y de Europa, lo importante es que cada cosa que hagamos sea para conseguir la libertad y no para mantener instrumentos que no son útiles para el país», reiteró.

Consultado sobre si PJ apoyará que cese el interinato en la votación que se haga en la Asamblea Nacional de 2015, el dirigente prefirió no adelantarse a la sesión que debe convocar el Parlamento para tal fin.

“La continuidad es un proceso que discute la AN, no quiero que ese sea el titular pero la verdad es que cada vez que intervengo más claro no canta un gallo. No creo que valga la pena hablar de eso, hay que hacer de la negociación un proceso útil para los venezolanos” insistió.

Guanipa es parte de la delegación que negocia en México, encabezada por Gerardo Blyde. También la conforman Roberto Enríquez (Copei), Mariela Magallanes (Causa R) y Freddy Guevara (VP).

Indicó que las conversaciones con el grupo de Maduro continuarán en diciembre, pero recalcó que la oposición presentó una agenda de discusión al mediador Noruega y seguirá trabajando para no retrasar otros acuerdos y que se anuncien en el menor tiempo posible sin generar falsas expectativas.