Beckham echa el cuento de su millonario y polémico contrato para promocionar a Qatar

Beckham estaría cobrando entre 12 y 15 millones de libras (17 millones de euros) al año, según varias fuentes, aunque las cifras nunca se han hecho públicas.

Por José Piñeiro

David Beckham habló sobre su polémico y millonario acuerdo por el que aceptó ser embajador turístico de Qatar.. No lo hizo en persona, sino a través de un comunicado que había sido escrito por uno de sus representantes, pero lo más llamativo es la plataforma que eligió para hacerlo público: el programa de televisión de Joe Lycett, un cómico británico que había sido especialmente crítico con Beckham.

Lycett es muy conocido en Reino Unido tanto por su faceta de presentador como por su activismo LGTBIQ+, y justo antes del comienzo del Mundial anunció en un vídeo publicado en redes sociales su intención de triturar 10.000 libras (11.400 euros) en billetes de su fortuna personal si el mediático exfutbolista no se retiraba de dicho acuerdo, que lo vincula a promocionar un país donde la homosexualidad es ilegal a pesar de siempre haber sido un icono para la comunidad gay.

Beckham mantuvo el acuerdo –por el que estaría cobrando entre 12 y 15 millones de libras (17 millones de euros) al año, según varias fuentes, aunque las cifras nunca se han hecho públicas– y ha estado presente en el emirato (también cuestionado por las muertes de inmigrantes que participaron en la construcción de las infraestructuras) durante buena parte de la competición.

Lycett finalmente no destruyó el dinero (lo donó en su lugar a organizaciones sin ánimo de lucro que velan por los derechos de las personas LGTBIQ+), pero recientemente en su programa de Channel 4, Joe Lycett’s Got Your Back, anunció que iba a leer íntegramente un comunicado que le había llegado directamente del entorno de Becks.

“David ha estado involucrado en varios Mundiales y otros grandes torneos internacionales, como jugador y embajador, y siempre ha creído que el deporte puede tener una influencia positiva en el mundo. El fútbol es el deporte más popular a nivel global y tiene la capacidad de unir a la gente y de contribuir a las comunidades. Entendemos que hay opiniones fuertes y diferentes sobre el compromiso con Oriente Medio, pero es positivo que se haya estimulado un debate sobre asuntos clave a raíz de que la región organizase su primer Mundial. Esperamos que estas conversaciones conduzcan a una mayor comprensión y empatía hacia toda la gente y que se logre un progreso a partir de ello”.

Lycett ya había adelantado que por compromisos legales no podía dar una opinión expresa sobre las palabras del comunicado, pero tras acabar de leerlo sí que señaló que no había conseguido nada, ya que “Beckham aún no ha hecho ningún comentario sobre los asuntos a los que se enfrenta la la gente LGBTQ en Catar. Algunos me dicen: ‘¿Por qué te importa tanto? Me importa porque si alguien como yo viviera en Catar, no podría comportarse como alguien como yo”, dijo el cómico, quien antes había declarado sentirse “furioso por su hipocresía y fracaso a la hora de mostrarse como un aliado para la comunidad LGBTQ”.

Hay que recordar que David Beckham es uno de los futbolistas pioneros a la hora de mostrar su apoyo a dicha comunidad. Ya en 2002, cuando estaba en la cúspide de su popularidad y a punto de fichar por el Real Madrid, posó para la portada de la revista gay Attitude y llegó a declarar que para él era un honor llevar la etiqueta de icono gay.

Su vinculación con Qatar sin embargo también viene de lejos: en el ocaso de su carrera, en 2013, jugó brevemente en el Paris Saint Germain, el club francés que desde 2011 está bajo control del actual emir de la nación.

El año pasado firmó un acuerdo para promocionar Qatar como destino turístico y unos meses antes del Mundial visitó el país y sus principales atracciones. Todo su recorrido fue documentado en un vídeo producido por Visit Qatar y Qatar Airways.

En él se le ve visitando por ejemplo el Souq Waqif, el antiguo zoco de Doha y principal punto de encuentro turístico, al que denomina como “uno de los mejores mercados de especias”, para luego “pasar una de mis mañanas favoritas” surcando las aguas que bañan la capital del emirato en uno de los tradicionales dhows. “Qatar es un sitio increíble para pasar unos días, no puedo esperar a traer a mis hijos”, concluye Becks.

Aparte de comunicado enviado al programa de Lycett, Beckham hizo una alusión a lo que supone el Mundial para el país en un vídeo que se emitió durante un evento dedicado a la juventud que tuvo lugar en Doha poco antes del inicio de la competición: “Qatar soñó con traer la Copa del Mundo a un lugar donde no había estado antes, pero no bastan solo los logros que se consiguen en el campo, el campo debe ser una plataforma para el progreso”, dijo Beckham, dirigiéndose a los jóvenes que viven en el país. “Los sueños se hacen realidad y por eso estáis vosotros aquí… Compartís la pasión por el fútbol y por hacer del mundo un lugar más tolerante e inclusivo”.

