Dolly Parton y Miley Cyrus se la comieron despidiendo el 2022

0 SHARES Share Tweet

Durante el especial de Nochevieja de 2022 de la cadena estadounidense NBC, ambas artistas derrocharon clase y glamour.

Por Irma Locantore

Dolly Parton y Miley Cyrus no solo tienen en común ser dos iconos de la cultura pop, sendos referentes de estilo y belleza y trayectorias profesionales que, aunque dispares, demuestran que son tan excelentes cantantes como sólidas actrices. Sucede además que, hace 30 años, Billy Ray y Tish Cyrus, los padres de Miley Cyrus, eligieron a Dolly Parton como madrina de su hija, demostrando unas grandes dotes de clarividencia en lo relacionado con el futuro de su entonces bebé.

Es por eso que la unión de estos dos símbolos en Miley’s New Year’s Eve Party, el especial de Nochevieja de 2022 de la cadena estadounidense NBC haya resultado un puntazo a nivel emocional para ambas, además de un fenómeno de la viralidad. “Les aseguro que esta es la mayor emoción de mi vida, poder presentar el programa con Miley”, dijo Dolly. “Sabemos cuánto la he querido desde que era una cosita muy pequeña. Ahora ella es una cosa muy grande, y todavía la quiero. Siempre te querré». A lo que Miley respondió: “Eso es lo que siento por ti, tía Dolly”.

La elección de las palabras exactas de la declaración de Dolly Parton no ha sido casual: “Siempre te querré”, I Will Always Love You, es el título de la más famosa canción de su discografía (muchos la conocerán por la versión de Whitney Houston y el momento cumbre del programa emitido la pasada noche tuvo lugar cuando, tras cantar juntas Wrecking Ball, Parton alteró un verso de la canción de Miley Cyrus para decir “I Will Always Love You” y enlazar ambos temazos justo antes de las doce campanadas.

Antes de llegar a este clímax, explotaron los fuegos artificiales y los duetos de ambas artistas, además de las actuaciones de otros artistas como Latt, Fletcher, David Byrne, Rae Sremmurd y Paris Hilton cantando con Miley.

Cada aparición sobre el escenario ha ido acompañada de grandes estilismos. De hecho, Paris Hilton llevó su icónico vestido metalizado (el que llevó en su 21 cumpleaños y del que Kendall Jenner se hizo una copia exacta). No fue la única que recurrió al vintage: Miley Cyrus llevó, entre otros vestidos, uno asimétrico y dorado de Bob Mackie de los años 80. Por su lado, Dolly Parton firmó varios looks perfectos. Los más impresionantes han sido un par de monos de fiesta con transparencias, uno negro y otro blanco con pedrería, que demostraban que, a sus 76 años, está en mejor forma que nunca.