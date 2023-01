Henrique Capriles anuncia que se lanzará al agua: “Me llegó la hora”

0 SHARES Share Tweet

El dirigente político se casará con Valeria Valle, con quien tiene dos hijas: Sofía del Valle Capriles Valle y Lili Margarita Capriles Valle.

Por Irma Locantore

El dirigente político, Henrique Capriles anunció este miércoles que contraerá matrimonio con la locutora y animadora, Valeria Valle.

En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy para el Circuito Onda, Capriles dijo que le «llegó la hora de casarse» con Valle, con quien tiene dos hijas: Sofía del Valle Capriles Valle y Lili Margarita Capriles Valle.

“Pues sí, le he pedido matrimonio a Valeria. Tardé 50 años. Me lo pensé 50 años pero sí, absolutamente contento de lo que hacemos. Me llegó la hora. Me llegó la mujer. Me llegó la persona que es lo más importante”.

En marzo de 2019, el exgobernador y excandidato presidencial anunció su relación con Valle, quien en ese momento se desempeñaba como conductora de espectáculos en Globovisión, además era reconocida por haber ganado el concurso Chica E! Venezuela en el año 2011.

Asimismo, participó en diversos certámenes nacionales e internacionales, convirtiéndose así en una fashion y LifeStyle blogger.