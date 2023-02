Según Jorge Rodríguez el ingreso de los venezolanos se recuperará en forma paulatina y persistente

0 SHARES Share Tweet

“A Venezuela le quitaron sus recursos. EEUU le otorgó a Julio Borges, Leopoldo López y otros, enormes sumas de dinero”, dijo Rodríguez.

Con información de Globovisión

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, dijo que en el país viene «un proceso de recuperación, paulatino y persistente en el ingreso de los venezolanos». «El Gobierno nacional está defendiendo el poder adquisitivo del venezolano pero bajo premisas regulares y sensatas. Yo creo que este va a ser un año donde la recuperación de los ingresos va a significar rápidamente una recuperación del nivel de vida. Los números económicos ya están en azul. Hubo un aumento de la producción, del PIB y eso es positivo», destacó el titular de la AN.

«Venezuela tuvo el salario más alto de América Latina en 2019 (…) Hay un proceso de sanación en la economía. El tema del costo de la vida y del salario siguen revisándose. A pesar de la inmensa y brutal agresión contra nuestra economía, Venezuela obtuvo un crecimiento en 2022 y este 2023 será mejor», dijo el parlamentario.

En entrevista a Kicosis, transmitido por Globovisión, reiteró que «hay 1.500 millones de dólares robados que pertenecen al Banco Central de Venezuela (…) Mike Pompeo (ex secretario de Estado de EEUU) dice que su intención era acabar con la Revolución Bolivariana, y en su lugar le entregó a Juan Guaidó 1.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están, mientras que los demócratas dicen que Donald Trump le entregó más de 2.000 millones de dólares. A Venezuela le quitaron sus recursos. EEUU le otorgó a Julio Borges, Leopoldo López y otros, enormes sumas de dinero”.

«Si la oposición quiere ganar que haga política de verdad y no desde una falsa perspectiva (…) No hay forma ni manera que Leopoldo López alcance un cargo de elección popular. Él lo sabe, es un dirigente muy plano y con deficiencia intelectual, Guaidó también. En marzo 2020, en la pandemia, intentamos conversar con los sectores radicales de oposición para enfrentar juntos el covid-19. Se negaron. Juan Guaidó se negó. Hay ahorita un proceso de reflexión en la oposición que los ha dividido», opinó.

Rodríguez sostuvo que ni siquiera hubo un estudio previo de daños por parte del sector extremista opositor al solicitar sanciones para Venezuela. «Le quitaron al país su dinero, su economía, sus recursos. Estados Unidos se abroga la condición de ser el gendarme del mundo. Venezuela nunca ha agredido a ningún país de la región. Hemos logrado que la sociedad no explotara en miles de pedazos, como lo pretendió un sector político».

Sin embargo, destacó que hay un proceso de sanación en la economía a pesar de las sanciones. «Venezuela tuvo el salario más alto de América Latina en 2019. El tema del costo de la vida y del salario siguen revisándose. No es cierto que nosotros no estemos atendiendo las necesidades. Independientemente de los errores que se pudo haber cometido, Venezuela ha sido brutalmente robada», agregó.

En su intervención, Rodríguez recalcó que «no es cierto que nosotros no estemos atendiendo las necesidades». «Independientemente de los errores que se pudo haber cometido, Venezuela ha sido brutalmente robada. Yon Goicoechea (dirigente de Voluntad Popular) dijo que nos robaron 40.000 millones de dólares y no se lo van a entregar al actual Gobierno porque lo van a usar cuando (ellos) vayan hacer Gobierno. No he visto en la historia de la política de Venezuela la mayor confesión y descaro como este», aseveró.

«No hay emisión de dinero inorgánico. Por primera vez hay una aportación de dólares al fisco por parte del sector privado, pero se les olvida que este sector ha vivido por 150 años de las riquezas petroleras. Ahora está poniendo para invertir en unas reglas del juego que ya están claras. No es cierto que no se haya atendido la demanda ciudadana en medio de esta situación tan compleja», refirió.

El político, escritor y médico psiquiatra, resaltó que «el 80% de los venezolanos está en contra de las sanciones y todavía se atreven esta gente, de la derecha norteamericana, como Yon Goicoechea o Juan Guaidó, a insistir en que se mantengan las restricciones contra de Venezuela. Este país jamás ha sancionado a otros, desde que ocurrió el boom petrolero hasta los Gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ha sido un suministrador seguro para EEUU. Pero nosotros no somos patio trasero de nadie, no estamos con la doctrina Monroe», expresó.

Sobre cualquier intención de querer modificar la moneda legal de Venezuela, el presidente de la AN señaló que el bolívar seguirá en curso porque lo establece la Constitución. Comentó que para que exista un cambio en las políticas monetarias se «debe pasar por un proceso de reforma constitucional que no está planteado en los actuales momentos».

Con respecto al tema salarial destacó que «no es un secreto para nadie» que se debe recuperar el poder adquisitivo, el cual a su juicio, fue el objetivo principal de las sanciones.

Diálogo con la oposición venezolana

Explicó que el diálogo que se inició en México entre el Gobierno y la oposición de forma muy responsable estaba en un terreno donde «habían personas extremistas, pero también gente muy decente con la que uno puede intercambiar posiciones». Subrayó que si se llegan a acuerdos, estos deben de cumplirse, «porque si no para qué negocias entonces, es una pérdida de tiempo. Firmamos un acuerdo de 3.200 millones de dólares para mejoras en la salud y los servicios públicos, educación y todos estuvimos de acuerdo».

«Tenemos que recuperar el bienestar de todos los venezolanos, es el objetivo primordial que debemos llevar a delante y lo veo posible, y es una misión que tenemos que cumplir», apuntó.

El parlamentario mencionó que entre la oposición hay un proceso de reflexión que genera una dimisión, y a su criterio, crea dificultades porque «hace difícil poder acordarse entre tantas fracciones que están en juego, y otro elemento que pone obstáculos en el proceso de diálogo de la oposición, es que hay unos francotiradores de la extrema derecha que tienen amenazados a los que los acompañaron en la aventura del 19′ y el 20′».

«Muchas veces le ha dicho el presidente Maduro a la oposición sentémonos, pero no es posible que la oposición solo reconoce las elecciones cuando las ganan. No hay poder en el universo de que Leopoldo López llegue a algún tipo de cargo de elección popular en Venezuela por la vía del voto. En el mes de marzo del año 2020, cuando el planeta entero estaba sumido en la pandemia del Covid-19, intentamos buscar un acuerdo con la oposición venezolana, porque no sabíamos cómo nos iba a venir y si íbamos a tener resultados como lo tuvo en Venezuela, pero la respuesta fue negativa porque Juan Guaidó se negó», indicó.

Finalmente Rodríguez insistió que «seguir promoviendo las sanciones económicas no provocará la salida de Maduro». «La oposición piensa que el Gobierno no tiene derecho a expresarse ante lo que ha provocado económica y socialmente en el país el sector radical (…) Estoy de acuerdo con la alternabilidad de poderes. La oposición también tiene muchos años gobernando en estados y alcaldías, y a Manuel Rosales (gobernador del Zulia) hay que reconocerle su capacidad de reflexión y de recapacitación».