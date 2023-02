Diosdado cumple nueve años en su trinchera

0 SHARES Share Tweet

Cabello dijo que “este programa es para los chavistas, hecho por chavistas, pero los opositores no pierden oportunidad de verlo”.

Por Ángela Betancourt

El programa semanal “Con el mazo dando”, conducido por Diosdado Cabello, llegó a su noveno aniversario con más de setenta y dos mil horas de transmisión en vivo.

«Hermanos y hermanas, estamos de aniversario, su programa @ConElMazoDando cumple 9 años, siempre junto al Pueblo, con nuestro Comandante Chávez como timonel, diciendo las verdades q otros ocultan. Unidos Nosotros Venceremos», escribió Cabello en Twitter.

Durante su programa de todos los miércoles, Cabello destaca la importancia de la unidad revolucionaria. Dentro de los 11 mil 340 videos producidos y transmitidos en estos nueve años, Cabello ha compartido siempre las alocuciones de Hugo Chávez y sus reflexiones más emblemáticas.

“Yo he insistido, no sé cuántas veces, que este programa es para los chavistas, hecho por chavistas, pero los opositores no pierden oportunidad de verlo; fíjense que me mandan saludos los opositores que están viendo el programa (…) Yo le hago propaganda a todo el mundo y les cobro barato, una volteada de ojos, calibrados o no calibrados”, ironizó Cabello en su programa N°4191.

Con el Mazo Dando también ha sido un espacio de encuentro cultural. En los 93 mil 612 kilómetros que ha recorrido en Venezuela, aproximadamente, les han abierto sus puertas a agrupaciones y artistas como: Mundito y su orquesta, Agrupación Colectivo Patria Nueva, El Pacto, Omar Acedo, Hany Kahuan, Los Cadillac, Omar Enrique, Ali Alejandro Primera, Francisco Pacheco y su pueblo, Los Antaños del Estadio, Tambores de San Millán, Grupo Madera, Palo y cuero, Colectivo Patria; entre otros.

El 9 de febrero de 2014, el primer vicepresidente del PSUV creó este proyecto televisivo, luego en 2015 arrancó con su página web, como brazo informativo y trinchera revolucionaria.



El Mazo lleva más de 130 mil notas publicadas en su portal digital, las cuales no solo rescatan las líneas del Cabello cada miércoles, sino que cubren y difunden el acontecer noticioso del país.