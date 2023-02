Pérez Vivas defiende el voto manual con transmisión automatizada para las primarias

0 SHARES Share Tweet

Pérez Vivas destacó la importancia de darle uso a las herramientas que el CNE puede ofrecer para los comicios, sin parcialidades.

Nota de prensa

El precandidato presidencial por la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, reiteró estar de acuerdo con la realización de las elecciones primarias, pautadas para el próximo 22 de octubre, bajo la modalidad manual. «Nosotros somos partidarios de votar manualmente, preferimos un voto manual con una transmisión automatizada del sistema, el tema no es si queremos o no, es si lo podemos hacer».

https://twitter.com/CesarPerezVivas/status/1628455317943066625?s=20

En entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, para EVTV Miami, el abanderado se refirió a la actuación de la comisión que organiza dichos comicios, manifestando la labor que tienen para lograr unas elecciones prácticas y confiables para los votantes. «Nosotros tenemos una comisión de primarias que tiene el control y la conducción del proceso, ahora bien, vamos a tener que solicitar algunos bienes que son del Poder Electoral, que no son del PSUV, por ejemplo, el Registro Electoral Permanente.»

Destacó la importancia de darle uso a las herramientas que el CNE puede ofrecer para los comicios, sin parcialidades. «¿Cuánto tiempo le toma a una Comisión Nacional de Primarias armar un registro electoral en Venezuela y en el exterior? Hay gente que pierde la cabeza y dice ‘no queremos que se meta el CNE en nada’. Ni tan calvo ni con dos pelucas, no se puede llegar a un radicalismo absurdo como ese», enfatizó.

El exgobernador del Táchira también fijó posición con respecto a los centros de votación, considerando como primera opción las escuelas dispuestas por el órgano electoral venezolano. En este sentido, señalando ser partidario que se vote en las escuelas, dijo no tener problema en que los técnicos analicen otros mecanismos para la transmisión, la seguridad de las instalaciones, y la capacidad financiera para montar el sistema.

También se mostró abierto a la idea de utilizar máquinas de votación suministradas por el CNE, sin el uso de las captahuellas y con el escrutinio del 100% de las papeletas.

Finalmente hizo un llamado a la conciencia electoral y definir cómo se realizará el proceso en pro de dichas elecciones, haciendo a un lado las descalificaciones a precandidatos, y evitando las confrontaciones. «Nosotros no tenemos problema ¿Quieren voto manual? Vamos al voto manual, vamos a un sistema mixto, la prioridad es que la gente pueda votar y que se hagan las primarias porque si seguimos en esta descalificación de uno a otro y no hacemos las primarias, vamos a tener 10 candidatos y Maduro va a estar muy feliz de que hayan 10 candidatos y no uno unitario», finalizó.