Ana Gabriel confiesa que no ha vuelto a Venezuela pues hay una «ausencia total de libertad«

La artista se molestó con algunos de los asistentes que le pedían que cantara y que no hablara de política.

Por Irma Locantore

La cantautora mexicana Ana Gabriel dijo el sábado en la noche durante un polémico concierto en Los Ángeles, en Estados Unidos, que no ha regresado a Venezuela, tras considerar que hay una «ausencia total de libertad«.

Durante su presentación, Gabriel se molestó con algunos de los asistentes que le pedían que cantara y que no hablara de política: «Nunca tengo esta actitud, la tomo cuando de verdad están de esa manera (…) yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total y no soy política, soy una cantante, pero que entiende el dolor de una nación, por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba y Nicaragua».

Ana Gabriel condenó la ausencia total de libertad en Venezuela y explicó que esa es la razón por la que no ha regresado al país.



Gabriel, de 67 años de edad, quien también es conocida como la «Diva de América», publicó este domingo una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que se refirió a lo que ocurrió en el concierto: «A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad».

«No puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones, asimismo pido disculpas al público que fue a pasarsela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música».

En agosto surgió el rumor de que Ana Gabriel se presentaría en Venezuela en noviembre del año pasado, según la periodista de espectáculos Carmela Longo, sin embargo la cantante mexicana la desmintió y pidió que rectificara la información.