Prosperi: El fraude es un mito si hay testigos

0 SHARES Share Tweet

*** Politiks entrevistó a Carlos Prosperi, candidato presidencial de Acción Democrática. Aquí lo más importante de la entrevista.

CNE y la Primaria: Se plantean varias preguntas sobre el proceso de las primarias, como la financiación, la presencia del Plan República y la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Comisión Electoral de Primarias cuenta con miembros con experiencia y reputación, por lo que se confía en ella. Acción Democrática respetará la decisión que tome la Comisión, ya sea que se realicen con o sin apoyo técnico del CNE. Sin embargo, si dependiera de ellos, preferirían un proceso similar al de las primarias de 2012, donde el CNE brindó su apoyo técnico.

Debate entre precandidatos: Totalmente de acuerdo en participar en cualquier debate. Si no somos capaces de debatir entre nosotros mismos los problemas que podamos tener, ¿cómo seremos capaces de derrotar a quienes han llevado al país a este atraso que tenemos desde hace 24 años?

Reconocimiento de resultados: «En estos 24 años de desastre en Venezuela, en AD hemos trabajado por cada uno de los candidatos presidenciales, como si fuesen militantes de nuestra organización política. Si nos favorecen las primarias, estaríamos orgullosos de representar a cada uno de los venezolanos. Pero si no quedamos electos, seguiríamos trabajando, como lo hemos hecho en el pasado, porque la unidad y el compromiso con la democracia son fundamentales para nosotros.»

El fraude es un mito: Prosperi sostiene que «el fraude es un mito», ya que solo puede ocurrir si «no tenemos los testigos de mesa». Si garantizan tener «el padrón electoral en el 100% de las mesas», asegura que no habrá manera de revertir la voluntad del pueblo. Según el candidato, el ejemplo más palpable es el caso de Barinas, donde Freddy Superlano ganó la gobernación en noviembre, pero no le reconocieron la victoria. Si el resultado electoral se desconoce, dice que entonces tendrán que buscar los mecanismos constitucionales necesarios para defender la victoria, pero siempre y cuando tengan «unas actas o una evidencia» que logren determinar que se está revirtiendo el proceso electoral. Además, señala que no pueden seguir con la «fantasía» de que les van a robar las elecciones, ya que «las veces que nos hemos organizado hemos ganado», como en el año 2015, cuando salieron todos unidos y ganaron 2/3 de la Asamblea Nacional, que no lograron arrebatárselos.

Plan económico: «En Venezuela no hay seguridad jurídica y mucho menos hay seguridad social. Las personas tienen temor en invertir en Venezuela porque por lo que sucedió en el pasado con las expropiaciones. […] Nuestro compromiso tiene que ser sentarnos en una gran tripartita, donde esté el Estado, los empresarios y los trabajadores. También debemos apostar a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Si nosotros nos afianzamos hacia la industrialización, hacia la ciencia, la tecnología; si nosotros nos afianzamos a que de una vez por todas el turismo pueda generar ingresos significativos a Venezuela y que podamos recuperar la estatal petrolera, no para seguir siendo dependiente de la renta, si no para reinvertir en cosas que nos garanticen unas grandes reservas, Venezuela va a salir adelante».

¿Privatización de PDVSA?: Las transnacionales pueden ayudarnos a recuperar la industria, pero el Estado debe ser el principal accionista, porque es una empresa estratégica para la Nación y para Venezuela.

Período presidencial: Cinco años. Si es con reelección inmediata, cuatro años.

¿Asamblea Nacional o Congreso Bicameral?: «Creo que el Senado le haría bien al gobierno de Venezuela».

Ascensos militares: Los ascensos deben definirse bajo una comisión mixta que pudiese estar conformada entre el Congreso, un representante del Estado, que no sea el presidente, y algunos militares retirados con alta credibilidad.

Voto de la FANB: Tienen derecho a elegir y a ser elegidos.

Revocatorio: Una buena vía para obligar al gobernante a hacer las cosas bien.

Matrimonio igualitario, aborto, eutanasia: «Es una discusión que se tiene que dar en el Parlamento».

Puedes leer la entrevista completa a Prosperi en Politiks aquí.

Foto destacada: Politiks.