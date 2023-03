Paris Hilton revela en su libro que fue abusada cuando era adolescente por un profesor de bachillerato

0 SHARES Share Tweet

En la difusión de su libro «Paris: The Memoir», la empresaria Paris Hilton confesó que cuando era adolescente fue abusada por un profesor que le dictaba clases de octavo año de bachillerato.

La celebridad contó que el maestro la acosó y la “besó”, lo cual le tomó “décadas” para verse a sí misma como una “víctima”.

“Mr. Abercrombie me llamó casi todas las noches y hablamos durante horas sobre lo increíblemente madura, hermosa e inteligente que era, lo sensual, incomprendida y especial que era”, escribió.

Hilton reveló también que incluso él llegó a recordarle los trece años que se llevaban la princesa Diana y el príncipe Carlos. Según Paris, también puso como ejemplo la relación de Priscila y Elvis Presley, que se enamoraron cuando ella tenía 14 años.

Una noche, su profesor fue a su casa a visitarla cuando sus padres no estaban, y allí le besó. «El profesor me tomó en sus brazos y me besó», escribe Paris, antes de revelar que su padre y su madre los pillaron ‘in fraganti’ al volver a casa. ¿La reacción de él? Culparla a ella de todo. «¿Por qué me obligaste a hacer esto?», le preguntó el profesor, según relata Hilton.

“Me tomó décadas pronunciar la palabra pedófilo”, señaló la estrella. “Asignarlo a él en el papel de abusador de niños significaba ponerme a mí mismo en el papel de víctima, y simplemente no podía ir allí”.

Por qué importa: Paris Hilton relata que le tomó décadas verse como una víctima luego de ser acosada por su profesor cuando estudiaba bachillerato.