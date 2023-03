Lápiz exige investigar a funcionarios implicados en muerte de migrantes venezolanos en México

0 SHARES Share Tweet

Los líderes del movimiento social y político Alianza del Lápiz se dirigieron esta mañana a la embajada de México en Caracas para exigir formalmente que el país azteca abra una investigación oficial contra los funcionarios presuntamente responsables de los hechos ocurridos en un centro migratorio de Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas, incluyendo 12 venezolanos.

«Acudimos hoy a la Embajada de México para pedir, para exigir, que se abra una investigación penal contra los funcionarios que no permitieron que las personas detenidas salieran. Por encima de todo, se deben respetar los derechos de los migrantes, el derecho a la vida. ¿Cómo es posible que estas personas fueran retenidas sin importar en qué condiciones precarias se encontraban?», declaró Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales.

El vocero rechazó desde las afueras de la sede diplomática el silencio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y del canciller Yvan Gil ante la innumerable cantidad de incidentes que afectan a los migrantes venezolanos, cuya única responsabilidad, según él, es buscar una vida mejor.

«Lamentablemente, el país no les brinda las condiciones económicas, por lo que se van. Si los salarios fueran suficientes, la gente se quedaría, y esa es la triste realidad que vive Venezuela», agregó Barragán, quien lamentó los videos que circulan en las redes sociales donde se puede ver a los funcionarios policiales dejando morir a los migrantes.

Rechazo a la posición de AMLO El internacionalista, acompañado por Eric Ondarroa, secretario general del Lápiz, y líderes nacionales de la organización, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que desde el Lápiz consideran completamente irresponsables las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien responsabilizó a los propios migrantes de lo sucedido: «Investigue profundamente lo que pasó, porque si no hubiera sido por el video que todos los venezolanos vimos, desgarrador, no nos hubiéramos enterado (…) No se les abrieron las puertas mientras el fuego y las llamas aumentaban (…) Detienen a los migrantes, los criminalizan; hay una constante criminalización de los derechos de los migrantes y eso no puede ser».