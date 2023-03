Reportero del Wall Street Journal detenido, y el chef de Putin bromea sobre encontrarlo en un cementerio

0 SHARES Share Tweet

*** El jefe de Wagner le dice a The Daily Beast que está buscando ‘en las tumbas frescas de periodistas extranjeros’ alguna señal del reportero detenido del ‘Wall Street Journal’ que fue arrebatado por el FSB.

Un periodista del Wall Street Journal ha sido arrestado en Rusia y acusado de espionaje.

Evan Gershkovich, ciudadano estadounidense, fue detenido en la ciudad de Yekaterimburgo en el centro-oeste de Rusia, confirmó el Servicio Federal de Seguridad a los medios estatales. El FSB dijo que Gershkovich era «sospechoso de espiar en interés del gobierno de EE. UU.» y que sus supuestas «actividades ilegales … han sido detenidas». Informes locales afirman que estaba informando sobre la fuerza paramilitar Wagner antes de ser detenido.

Cuando The Daily Beast se puso en contacto para hacer comentarios, el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo que no estaba al tanto del arresto de Gershkovich. «Si quieres, puedo revisar la celda de tortura en mi casa para ver si está allí», dijo. «A primera vista, no lo vi entre los periodistas estadounidenses que mantengo allí por docenas. También puedo, si quieres, mirar las tumbas frescas de periodistas extranjeros en mi terreno. Pero si no me equivoco, tampoco lo enterramos allí «.

Gershkovich fue llevado a un tribunal en Moscú el jueves por la tarde, donde el edificio fue evacuado antes de que lo escoltaran con las manos esposadas detrás de la espalda y una capucha sobre la cabeza, según el medio independiente MediaZona. Daniil Berman, un abogado que llegó para representar a Gershkovich, dijo que se le impidió entrar y se le dijo que otro abogado ya había sido designado. El FSB dijo además que Gershkovich fue arrestado «mientras intentaba obtener información secreta» y que estaba actuando «por instrucciones de Estados Unidos» mientras recopilaba materiales «sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso». La agencia de noticias estatal de Rusia, RIA Novosti, dijo que los materiales constituían un «secreto de Estado».

El Departamento de Investigación del FSB abrió un caso penal de espionaje contra Gershkovich bajo el artículo 276 del Código Penal de Rusia. Si es condenado, según Meduza, podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años.

Los informes de un hombre detenido en Yekaterimburgo surgieron en los medios locales el miércoles. El canal de Telegram de una tienda de la ciudad informó que uno de sus lectores había sido testigo de que alguien era secuestrado en el restaurante Bukowski Grill en el centro de Yekaterimburgo. El testigo dijo que la persona estaba siendo llevada por lo que se presume eran «fuerzas de seguridad vestidas de civil» en una minivan. «Le pusieron un suéter sobre [el detenido] para que los transeúntes no pudieran ver su rostro», agregó el informe.

Escribiendo en su propia cuenta de Telegram, el especialista en relaciones públicas Yaroslav Shirshikov comentó sobre el informe para sugerir que Gershkovich era el hombre detenido. Shirshikov dijo que había hablado con Gershkovich «hace un par de semanas» y lo había llevado por Yekaterimburgo y lo había presentado a otras personas. Shirshikov afirmó que Gershkovich había estado interesado en las actitudes públicas hacia el grupo mercenario PMC Wagner y que había trabajado de manera segura en la ciudad durante varios días antes de partir a Moscú.

Una fuente entre periodistas occidentales en la capital rusa dijo a Meduza que además de la visita a Yekaterimburgo, Gershkovich también viajó a Nizhny Tagil en la región de Sverdlovsk. Nizhny Tagil es la sede de Uralvagonzavod, una empresa de defensa que es el mayor fabricante de tanques en Rusia.

El legislador de Sverdlovsk, Vyacheslav Vegner, dijo a los medios rusos que se había reunido con Gershkovich durante el curso de su informe. Vegner dijo que Gershkovich había visitado para hacer entrevistas con «varias personas» sobre sus actitudes hacia el Grupo Wagner, así como el trabajo de «empresas industriales».

«Tomamos una botella de coñac juntos. Así que puedes escribir que Wagner bebe coñac con un espía estadounidense», dijo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia escribió en Telegram: «Lo que el empleado de la publicación estadounidense The Wall Street Journal estaba haciendo en Yekaterimburgo no tiene nada que ver con el periodismo. Desafortunadamente, no es la primera vez que el estatus de ‘corresponsal extranjero’, la visa periodística y la acreditación se utilizan por extranjeros en nuestro país para encubrir actividades que no son periodísticas».

El portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que el arresto «no se trata de sospechas, fue capturado in fraganti», incluso admitiendo que «no conoce los detalles».

Ivan Pavlov, uno de los abogados de espionaje más experimentados de Rusia, dijo a The Daily Beast que ningún periodista internacional está seguro en Rusia ahora que el Kremlin ha cruzado esta línea.

«Esta es la primera vez que se ha arrestado a un corresponsal acreditado, se rompió una regla de nunca tocar a los periodistas acreditados del MID [Ministerio de Asuntos Exteriores] que significa que la guerra en Ucrania ha pasado a un nuevo nivel y los extranjeros que viven en Rusia van a ser tomados como rehenes».

En un comunicado proporcionado a The Daily Beast, The Wall Street Journal dijo que «niega vehementemente las acusaciones del FSB y busca la liberación inmediata de nuestro confiable y dedicado reportero, Evan Gershkovich». «Nos solidarizamos con Evan y su familia», agregó el Journal.

En una declaración en su propio sitio web, el periódico Journal dijo que está «profundamente preocupado por la seguridad del Sr. Gershkovich». El periódico dice que Gershkovich cubre Rusia, Ucrania y la antigua Unión Soviética como parte de la oficina del periódico en Moscú. Anteriormente, trabajó para Agence France-Presse, el Moscow Times y el New York Times.

The Daily Beast se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para hacer comentarios.

El abogado Vladimir Zherebenkov, quien ha estado manejando los esfuerzos para liberar al prisionero estadounidense Paul Whelan, dijo a The Daily Beast que el Kremlin quería que más estadounidenses pudieran intercambiarse por prisioneros rusos.

«Vi la lista de 300 nombres rusos en la lista para el intercambio. El fondo de intercambio acaba de aumentar en uno, pero tomará un mínimo de seis meses antes de que el caso de Gershkovich llegue a ese punto», dijo. «Tenemos muy pocos estadounidenses para intercambiar con cientos de rusos en cárceles estadounidenses».