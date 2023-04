Revientan las redes acusando a Piqué de xenófobo y discriminatorio contra Shakira

0 SHARES Share Tweet

El exfutbolista y empresario español Gerard Piqué se refirió en una entrevista a la abrumadora cantidad de ataques recibidos en las redes sociales tras su separación de Shakira.

«El tema de tirar beef está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras”, comentó sobre una de las canciones de la artista. “¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para ver que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, agregó el español.

Luego, mencionó una frase que despertó polémica: «Mi expareja es latinoamericana, y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella…, ¡pero barbaridades miles! No me importa nada porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots».

Ante esto, los fanáticos de la cantante colombiana se molestaron con las palabras de Piqué y entendieron que su referencia al origen de la cantante fue una actitud xenófoba y discriminatoria.

Enseguida, Shakira publicó un contundente tuit que fue celebrado por sus seguidores. «Orgullosa de ser latinoamericana«, escribió junto a una serie de banderas latinas, entre las que se encuentra la de Uruguay.

Por qué importa: La tela que cortar por la separación de Shakira y Gerard Piqué está lejos de acabarse y ahora al ex futbolista lo acusan de xenófobo y discriminatorio.

Profundiza en el tema: Haz click aquí