Tarek William dijo que van 51 detenidos por trama de corrupción: Evita decir si investigarán a El Aissami

Tarek William Saab, fiscal general, dijo que hasta este miércoles 5 de abril suman 51 personas detenidas por las distintas tramas de corrupción develados recientemente por la Policía Nacional Anticorrupción.

En la madrugada de este miércoles fueron presentadas en audiencia otras 13 personas por presuntos delitos relacionados con la trama de corrupción develada dentro de la administración de Nicolás Maduro, la cual culminó a las 6:00 am. Entre ellas figuran el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado y Hugo Cabezas, quien preside la estatal Cartones de Venezuela.

Por el caso de Pdvsa Cripto están detenidas 34 personas, entre ellas Hugbel Roa, Joselit Ramírez Camacho, Antonio Pérez Suárez, José Agustín Ramos, Yamil Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermudez, Leonardo Torres, Jackeline Perico, José Lima, Jesús Ramírez, José Luís Silva, Gustavo Carmona, Juan Moreno, Pedro Fernández, Oscar Rojas, Jean Golman Meyer, Cardozo González, Luis Guzmán y Miguel Irigoyen.

Al ser consultado sobre la posible participación del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, en la trama de corrupción dijo que no adelantaría detalles sobre investigaciones futuras o en marcha ni «sobre cualquier nombre en particular. No me voy a autotubear».

Por qué importa: Saab dijo que Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, es señalado de canalizar los sobornos y administrar los fondos de todos los participantes de la trama de corrupción, así como Diego Salazar, quien cometió irregularidades con el manejo de seguros domésticos e internacionales para Pdvsa.

