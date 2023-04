Ratifican al empresario venezolano Raúl Gorrín en la lista de los “fugitivos más buscados” por EEUU

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ratificó este jueves 20 que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión, permanece en la lista de los “fugitivos más buscados” por cuerpos de seguridad de ese país.

La ratificación de Gorrín como prófugo de la justicia estadounidense ocurre un día después de que la extesorera nacional Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fuesen condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero.

Según documentos judiciales, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez “aceptaron y lavaron más de $136 millones en sobornos del co conspirador Raúl Gorrín Belisario”, quien se encuentra evadido de la justicia.

Gorrín habría pagado estas coimas a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.

“Raúl Gorrín Belisario sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por HSI Miami y El Dorado Task Force South”, publicó en Twitter la Oficina de Investigaciones.

Raul Gorrin Belisario continues to be one of@HSI_Miami and El Dorado Task Force South most wanted fugitives. https://t.co/KsuQGlMPWx