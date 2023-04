Pérez Vivas resteado: Así nos metan preso a todos, la sociedad democrática debe enfrentar a Maduro en 2024

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

El precandidato a las primarias de oposición por el movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, fue enfático este viernes en que no debe haber obstáculo que frene a las fuerzas democráticas del país en la titánica misión de enfrentar a Nicolás Maduro en las primarias del año 2024.

«Con o sin mesa de México, la sociedad democrática venezolana debe hacerle frente a Maduro el año que viene. Así nos metan preso a todos los candidatos, como ocurrió en Nicaragua, tiene que haber un candidato que se enfrente a Nicolás Maduro. Así nos inhabiliten a todos, tiene que haber un candidato. El candidato unitario será el vencedor en las elecciones del año que viene», manifestó el destacado dirigente demócrata-cristiano.

#28Abr | Parte de nuestro mensaje a los medios de comunicación en el estado #Zulia desde la ciudad de #Maracaibo.



Desde Maracaibo, en un nutrido encuentro con la prensa local, el aspirante presidencial dijo que este escenario deben tenerlo todos los abanderados claros y no aspirar a que el régimen haga ningún tipo de concesiones.

Ante esto, Pérez Vivas subrayó que Maduro mandó su delegación a la Cumbre Internacional de Bogotá con la misma soberbia que le ha caracterizado siempre. «El derecho a la participación política de todos los venezolanos, consagrada en la constitución, no depende ni puede depender de que a Maduro se le quite o no el juicio en la Corte Penal Internacional como él está proponiendo», enfatizó.

Acto seguido, el también exgobernador de Táchira dijo que el mandatario debe responder ante la justicia por las violaciones que ha cometido. «Ese no es un tema que haya que negociar en una mesa internacional», agregó citando los desmanes que han significado los asesinatos de Fernando Albán y decenas de jóvenes en las calles de Venezuela durante las protestas del año 2018.

