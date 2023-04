Roberto Enríquez: «Cuesta creer que alguien piense que es posible hacer La Primaria con captahuella»

0 SHARES Share Tweet

«El reglamento es muy claro no se puede poner en peligro la identidad de los electores, no hay nada que discutir y tratar de ganar dividendos electorales a costa del proceso de primaria. No me parece responsable, debemos apoyar a la comisión, respaldarla y hacerle las observaciones y apelar al reglamento»

Por Anaísa Rodríguez – Publicado en elcooperante.com

El pasado 22 de abril, el partido político Copei ODCA oficializó la precandidatura a La Primaria de su presidente, Roberto Enríquez. La última vez que Copei legítimo tuvo candidato presidencial fue hace 30 años. Enríquez tiene claro que para lograr el cambio político que anhela 80% de los venezolanos, es necesaria la unión de la dirigencia y «hablarle claro» al país. Este jueves, afirmó que no está de acuerdo con que para La Primaria se utilice el sistema biométrico de las máquinas electorales, las llamadas captahuellas, ni con cualquier otro mecanismo que ponga en peligro la identidad del elector.

Roberto Antonio Enríquez Lavaud nació en Petare, estado Miranda, el 14 de julio de 1968. En las elecciones municipales de 1999, fue electo Concejal del Municipio Sucre, siendo presidente de la Cámara Municipal en el período 2003-2004. Fue reelegido con más del 60% en las elecciones de 2004. En las elecciones parlamentarias de 2008 consigue la candidatura de Copei por una curul del Congreso de la República en el Estado Miranda, como octavo de lista. Fue electo como el último de la lista, pues Copei obtuvo 8 diputados. Pasó a integrar las comisiones de Contra el Uso Indebido de las Drogas, Medios de Comunicación Social y Finanzas. En 2012 se convirtió en Secretario Nacional de Organización de Copei.

En 2014 fue uno de los participantes de oposición en el diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El 2 de abril de 2017 fue detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo la acusación de traición a la patria e instigación a la rebelión. Tres días después, el 3 de abril, se dio a conocer que se encontraba asilado en la residencia del Embajador de Chile en Venezuela y se le otorgó la condición de huésped. Así fue hasta el 12 de agosto de 2021, cuando abandonó la sede consular para unirse a la Negociación de México.

Desde entonces es parte de la Delegación Opositora de la Negociación de México, y ahora precandidato a La Primaria. En entrevista telefónica con este portal, Enríquez destacó que busca un cambio para el país, apartarse no solo de la crisis que ha generado el chavismo sino del «apaciguamiento» y la falta de rebeldía, pero también de la violencia.

«No se trata de sacudirse no solo de quienes han gobernado mal, sino a todo lo malo. Buscamos un cambio no solo de Maduro sino de todas las cosas negativas que han malogrado el ánimo del país. La convocatoria es a organizar la esperanza, que no se quede solo en panfletos sino que se organice y se acumule suficiente fuerza popular para lograr la victoria», expresó al referir a su slogan «Sacúdetelos».

Respecto al tema de la negociación con el Gobierno que se encuentra paralizada desde el pasado 30 de noviembre, enfatizó que no confía ni cree en Maduro, pero estimó que esto no puede paralizar a la dirigencia opositora.

«No creo en Maduro, ni me hago expectativas pero creo en lo que tenemos qué hacer y creo que tenemos que entender que con La Primaria vamos a la ofensiva. Si Maduro quiere o no llegar a un acuerdo eso no puede paralizar al país ni a la dirigencia y estoy convencido que no hay que ser un genio para saber que 80% de los venezolanos que están hartos de Maduro y de la crisis, se transformarán en un aluvión. No hay que dejar que nos paralicen ni nos diezmen la fe en el futUro. Esa es nuestra convocatoria: renovar la fe, salir con mucha fuerza a iniciar una gran operación de rescate de Venezuela».

También habló sobre la reciente salida de Juan Guaidó del país y aclaró que parte de la delegación que se encontraba en Bogotá el martes para asistir a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, no sabía nada sobre la llegada del líder de Voluntad Popular al país vecino. Sin embargo, reiteró que condena la forma en la que fue tratado por el Gobierno de Gustavo Petro.

«Eso no es cierto, di declaraciones a todos los medios estuve dando declaraciones a la Revista Semana, Blu Radio, W Radio que son medios muy importantes y contundentemente, junto a nuestro secretario general, Robert García defendimos la integridad de Juan. Somos, absolutamente solidarios con quien ha sido un personaje que no solo ha luchado desde el rol que le tocó, sino que es quien más apuntaló el proceso de negociación es un convencido de llegar a un acuerdo en Venezuela y quienes han dado lectura distinta a su venida a Colombia se equivocan”.

Nos enteramos cuando estaba ya aquí, no nos pudimos ver, él prácticamente se fue el mismo día y deploramos totalmente como fue tratado. Esperamos que diera su versión, ha sido muy claro cómo fue tratado y creo que el Gobierno colombiano se descalificó moralmente ante todo el continente por la forma cómo sacó a un luchador democrático como Juan Guaidó”.

Ya ha pasado casi una semana desde su acto de campaña ¿Cómo recibió la dirigencia copeyana este anuncio?

Bastante complacido, son más de 30 años que Copei no presentó candidato un partido que tiene herramientas y propuestas en materia de economía, social, salud, tenemos una visión de a dónde puede ir el país.

Estoy claro que lo primero que había que lograr era ver la reacción del mundo democratacristiano y ha sido maravillosa. La alegría después de 30 años ante la decisión de ofrecerle al país una visión para una coyuntura tan difícil como la de 2024 y después de 2024.

El primer paso era enamorar al mundo democratacristiano, a la militancia y la dirigencia, pero ha sido maravillosa, superó las expectativas. Ahora nos toca iniciar el mensaje al país en una coyuntura bien compleja, nos toca salir a convencer para vencer y ganar, hablarle a los independientes, nuestra visión de país, la posibilidad que encarnamos nosotros para ganar para unir y para que toda la experiencia sea realmente exitosa y no genere nuevamente frustración en la población.

Estamos comenzando a hablarle a la gran mayoría pero la primera semana puedo decirte que iniciamos la campaña con 428.000 militantes, en una primaria es importante sabemos que no es suficiente pero debemos convencer a los independientes de que nuestra propuesta es seria, es viable y que será exitosa.

¿Podría explicarme el sentido de su slogan Sacúdetelos?

Encarna una visión de cambio muy clara que se distancia tanto de la posición blandengue, apaciguadora, no rebelde pero también de cualquier posición violenta. El sacudirte no solo es sacudirte a quienes han gobernado mal, sino a todo lo malo. Creo que acertamos bastante porque tratamos de resumir no solo un cambio de Maduro, sino de todas las cosas negativas que han dañado al país, que malogran el ánimo del país, que han enfermado a los venezolanos y es una convocatoria a organizar la esperanza que no se quede solo en panfletos sino que se organice y se convierta en una acumulación suficiente de fuerza popular para lograr la victoria.

Usted ha sido perseguido político, y hoy es parte de la Delegación de Negociación en México y además, precandidato. ¿Cuál ha sido el rol de Roberto Enríquez en este escenario?

La lucha nuestra es en los dos terrenos, lograr un acuerdo que implique reglas claras para elecciones libres sin presos políticos. Pero también hay que mirar sin complejo la necesidad de procurar un acuerdo independientemente que sabemos que Maduro no ha mostrado el menor interés, pero cuando uno da testimonio de buscar soluciones, habla es de uno, no está retratando a la contraparte.

Si la contraparte no quiere producir soluciones para el país, será castigada por los venezolanos; y quienes intentamos agotar todos los esfuerzos, asumir riesgos para buscar un acuerdo para beneficio del país, estoy convencido de que es un testimonio correcto en lo ético y lo político.

Lo otro es que hay que reivindicar a la Plataforma Unitaria porque no es solamente la que procura una solución negociada con el adversario, con Maduro, sino también presenta al país la ruta de La Primaria para unir al pueblo, para salir fortalecidos con un candidato, sumándole todo a esos candidatos para salir de Maduro e iniciar un cambio que es lo que nos ocupa.

Así como se descalifica y cuestiona a los políticos hay que reconocer cuando hacemos las cosas bien hechas, y creo que la ruta de La Primaria para que sean los venezolanos los que decidan y no las cúpulas ni los cogollos, así como agotar todos los esfuerzos para garantizar elecciones libres; son políticas correctas que el país necesita; y habla bien de la plataforma y de todos en conjunto, de la dirigencia.

Es lamentable que siempre le subimos volumen a las cosas negativas y no a las positivas. Hoy tenemos el reto de no dejarnos distraer por Maduro, y acabar con la parálisis de la sociedad, con la abstención. Si hacemos la tarea bien hecha en La Primaria y salimos unidos, estoy convencido de que 80% es más que 20 y que ese 80%, Maduro no va a tener manera de silenciarlo.

Este martes, se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela ¿Traerá esta nueva iniciativa resultados tangibles al país?

Todos quisiéramos soluciones concretas hoy, pero la cumbre tiene una cosa muy positiva que gobiernos que forman parte del Foro de Sao Paulo le solicitaron a Maduro con los demás países democráticos que retomaran la negociación para elecciones libres. Esto tiene un gran valor geopolítico y estratégico para la causa, hay gobiernos que siendo aliados en ese foro le exigieron a Maduro elecciones libres, independientemente de que la reacción de Maduro y todos los sabemos no sea la que se espera.

Nosotros seguimos avanzando en una primaria que no son un proceso de la Plataforma Unitaria, sino que está abierta a todo el país. Se nombró una comisión de gente altamente calificada, honorable y que no son tutelados por nosotros ni por nadie; y estamos haciendo todo el esfuerzo a pesar de lo difícil de presionar y lograr una negociación que le garantice a los venezolanos elecciones libres.

Falta poco para La Primaria, y luego vendrá la presidencial ¿Qué impide avanzar por condiciones para ambos comicios? ¿Por qué no se retoma México?

Maduro, así de sencillo. Creo que no está ganado, no quiere asumir lo que implica un acuerdo político que recomponga la situación del país, y me parece que se siente a gusto en la situación que está y no entiende que los venezolanos son los que están sufriendo. Maduro debe estar muy cómodo en Miraflores, mientras los venezolanos están muy mal.

Más allá de todo, no veo una convicción de Maduro para encontrar resultados y nos toca seguir presionando, no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados.

Confía en que de aquí a 2024, Maduro se incorpore a la negociación o simplemente seguirá con dilaciones?

Si tomamos conciencia de que la gran tarea es rescatar valores democráticos, la honestidad, la educación, el trabajo hasta llegar a la justicia, si tomamos conciencia de que lo que pasa es una gran crisis de valores estoy convencido de que lo que viene es imparable y en el 2024 vamos a sacar del poder a Nicolás Maduro.

Pregunta obligada es, ¿Qué pasó con Juan Guaidó en Colombia? ¿Sabía usted que Guaidó iría a Bogotá?

¿Desconocía entonces que Guaidó iría a Colombia?

No había mucha información, ya empezó a salir desde ayer, no teníamos mayor información, la delegación no sabía imagino que por razones de seguridad no podía informar eso. Nos enteramos a través de los medios de comunicación.

¿Qué dice a quienes criticaron que la Delegación Opositora no hizo nada por Guaidó?

Hay que poner las cosas en su contexto, una cosa es ser solidarios, apoyarlo y defenderlo pero la otra cosa es creer que teníamos capacidad para hacer algo en concreto en un país ajeno, que tiene sus autoridades, y sus formas de actuar. He rechazado porque no puedo hablar por los demás, pero tampoco es que podíamos hacer más que eso.

La Comisión Nacional de Primaria anunciará en las próximas horas su decisión sobre la asistencia técnica del CNE ¿Cuál es su posición al respecto?

Una de las cosas que creo que le ha hecho daño al país es abordar asuntos de interés nacional en blanco y negro, el maquineismo de creer que no hay graduación ni gradualidades y eso es justamente lo que ha ayudado al chavismo a permanecer en el poder.

Hay posiciones que no son negociables, la primera es que la identidad de los electores debe ser resguardada. No vamos a aceptar que se abra la ventana para una nueva Lista Tascón en Venezuela, tenemos el deber de proteger a venezolanos que quieran participar en La Primaria y si no lo garantiza el CNE, debemos buscar nosotros mismos apoyo para garantizar unas elecciones que protejan la identidad del elector y sean exitosas. Pero tampoco nos parece serio estar disparándole misiles desde los medios a una comisión que debe gozar de nuestro respaldo y confianza.

El reglamento es muy claro no se puede poner en peligro la identidad de los electores, no hay nada que discutir y tratar de ganar dividendos electorales a costa del proceso de primaria. No me parece responsable, debemos apoyar a la comisión, respaldarla y hacerle las observaciones y apelar al reglamento.

Me cuesta creer que alguien piense que es posible hacer la primaria con captahuella, o con alguna cosa que ponga en peligro la identidad del elector. Ese punto no es negociable, porque tenemos que llover sobre mojado en algo que todos sabemos y el mismo reglamento lo impide.

Si la captahuella vulnera la identidad del elector no puede haber captahuella, si hay otro aparato que vulnere o ponga en peligro la identidad tampoco. Si el CNE quiere cooperar con la primaria perfecto, pero si quiere crear un clima sombrío, estoy convencido que nuestro rector -Comisión Nacional- tomará la medida que tenga que tomar para garantizar el éxito. No creo que hacer una diatriba de una cosa que está claramente consensuada tenga algún sentido.

Proteger la identidad del elector es el compromiso que adquirimos todos y Copei ODCA en ese punto ni va a cambiar, y tampoco creo que nadie de la unidad vaya a cambiar de parecer.

¿Qué le dice al venezolano que cada día le interesa menos la política?

Estoy muy claro que al venezolano le interesa cada día menos la política, precisamente porque Venezuela es un país de sobreviviente. Un país donde el sueldo es de 14 dólares y una lata de atún cuesta 1 dólar, y la mortadela cuesta 3 dólares, es una situación desesperante.

El diagnóstico lo conocemos todos pero el llamamiento es a que se ocupen más del destino político porque para lograr una economía funcional, productiva y que sea capaz de garantizar salario justo y puesto de trabajos dignos, debemos sacar a Maduro del Gobierno, porque si no seguiremos condenados a la pobreza, la inflación y devaluación.

El llamamiento al país es decirle que la oposición no puede resolver el problema económico, solo podrá con el cambio político.