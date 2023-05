Según Alonso, sin Red Bull en carrera otro gallo cantaría

0 SHARES Share Tweet

El piloto español Fernando Alonso considera que sin Red Bull Racing punteando las carreras, habría una «lucha muy interesante» entre tres o cuatro monoplazas.

El equipo de Milton Keynes ha ganado todas las carreras de la temporada, con Max Verstappen y Sergio Pérez repartiéndose las victorias en partes iguales.

Aunque Aston Martin se ha unido a la pelea con Mercedes y Ferrari por los podios, ninguno de los tres equipos parece poder acercarse al rendimiento del RB19.

Alonso logró subir su AMR23 al podio de las tres primeras carreras, aunque en Bakú no logró tener el rendimiento suficiente para acercarse a Charles Leclerc y quitarle el podio.

Alonso declaró que él y su equipo no se sienten apresurados por rendir al máximo nivel: «Corremos cada domingo sin presión y si podemos seguir sumando más puntos que ellos, buenas noticias.

«Si no podemos, porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo, nos centraremos en el coche de 2024. Estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido, y queremos hacer el equipo más rápido en las áreas en las que no estamos al más alto nivel.

«Quizá sea así en un par de años, con estabilidad en las reglas, aunque puede que luego en 2026 cambie todo otra vez. Esto es la Fórmula 1, siempre ha sido así. Siete años de Hamilton y Bottas, primero y segundo. En el pasado, Vettel y Webber. Es la naturaleza de la F1″, finalizó el driver español.

Por qué importa: El piloto español dijo que en Aston Martin están creciendo como equipo y en una posición que no esperaban y que si pueden seguir sumando puntos será entonces una buena noticia.