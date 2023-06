Cristiano Ronaldo lanza URSU 9, su propia marca de agua mineral

El portugués Cristiano Ronaldo anunció este jueves el lanzamiento de URSU, su propia marca de agua mineral, en lo que calificó como «uno de sus sueños que está haciendo realidad».

Al respecto, Ronaldo escribió en Twitter: «Estamos haciendo realidad uno de mis sueños de toda la vida: invertir y ofrecerte algo que beber de la esencia misma de la vida y la salud y ha jugado un papel vital en la configuración de lo que soy hoy. Aquí está el agua alcalina y antioxidante URSU».

En junio de 2021, durante una rueda de prensa, el astro lusitano apartó dos gaseosas y tomó una botella de agua para bebérsela, en un claro gesto de molestia hacia el refresco.

«Agua, no Coca-Cola», expresó el jugador, y tras el gesto de Ronaldo, las acciones de The Coca-Cola Company cayeron de 56,10 dólares a 55,22 dólares (un 1,6 %).

