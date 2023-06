La DJ venezolana Arca animó al son de los tambores la previa del concierto de Beyoncé en España

Al sabroso ritmo de tambores venezolanos, la DJ venezolana Arca animó este jueves la previa del concierto de la cantante estadounidense, Beyoncé, en Barcelona, España,

Arca abrió el espectáculo en el Estadio Olímpico de Barcelona con su set de música electrónica experimental y además puso a bailar al público presente al son de los tambores venezolanos como una previa del día de San Juan que se celebra este próximo 24 de junio.

i cant believe arca is DJ-ing at beyoncé’s tour i’m so proud of her pic.twitter.com/75bMQIbM4M