Ecarri Bolívar: “En Venezuela debe darse un gran acuerdo que incluya a sectores del chavismo”

El abogado venezolano, que ejerció como representante diplomático de Juan Guaidó en España, lanza un mensaje a la oposición de cara a las elecciones

Para Antonio Ecarri Bolívar, opositor venezolano, abogado y embajador ante el Reino de España por la Asamblea Nacional cuando estaba capitaneada por el opositor Juan Guaidó, la reconstrucción de Venezuela pasa por tener un gran acuerdo nacional que incluya a algunos sectores del chavismo. “Esto no se resuelve con confrontaciones, se resuelve con mesas de negociación”, asegura en una entrevista concedida a THE OBJECTIVE. “No hay manera de desarrollar a Venezuela si no hay un gran acuerdo nacional, incluyendo a sectores del chavismo”.

Acaba de publicar Historia contemporánea de Venezuela, una revisión documental y crítica de la historia reciente de Venezuela, desde el general José Antonio Páez hasta la llegada del comandante Hugo Chávez. “Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo”, así comienza nuestra conversación, con una cita del filósofo español Jorge Santayana. Y es que, ciertamente, para Ecarri, la historia se ha repetido en Venezuela. Una historia de militarismo, que continúa a día de hoy con Nicolás Maduro y el Ejército en las calles y en los estamentos políticos, “más como un pretorianismo, con los militares en el poder”.

“Los militares deben regresar a los cuarteles”, señala, “están para ejercer las labores que establece la Constitución, que son las de dar seguridad del país, no las de ejercer la política, porque la política no se puede hacer con una pistola encima de la mesa. Se debe hacer mediante el debate, la discusión”.

Y es que, según los datos de la ONG Control Ciudadano, con el nombramiento en marzo de este año del coronel Pedro Tellechea como nuevo ministro de Petróleo, ya el 42% del Gobierno de Maduro tiene presencia castrense, uno de los promedios más altos de América Latina.

Por ello, Ecarri insiste en que oposición y Gobierno están obligados a entenderse para sacar a Venezuela adelante. “Que el Gobierno se imagine que va a destruir la oposición venezolana, que hoy en día representa más del 80% de los venezolanos, es una necedad, pero pretender desde la oposición creer que podemos gobernar eliminando o persiguiendo o haciendo lo mismo que hizo el chavismo, es también otra necedad”.

En este sentido, lo que reclama es que a los chavistas hay que dejarles claro que “van a tener posibilidades de seguir haciendo política y que incluso pueden volver al Gobierno por la vía de la alternabilidad democrática, que es el fundamento de la democracia”.

Una oposición dividida

La oposición venezolana no se encuentra en su mejor momento, según detallan algunos analistas y reconoce el propio Ecarri. Está dividida, con varias candidaturas de cara a las elecciones primarias que tienen previsto celebrarse en octubre de este año para elegir al líder opositor que haga frente a Maduro en los comicios presidenciales de 2024. De momento, según las últimas encuestas, María Corina Machado va en cabeza, aunque también suenan otros nombres como el de Henrique Capriles o Benjamín Rausseo.

El hecho de que la oposición no haya conseguido triunfar con Juan Guaidó a la cabeza, que su partido se haya visto envuelto en presuntos casos de corrupción y que, finalmente, se haya dividido en subgrupos, ha desmoralizado enormemente a los ciudadanos opositores, según explica Ecarri. A todo ello se le suma la grave crisis económica que vive Venezuela desde hace varios años: la situación económica es tan grave que la gente, antes de pensar en política, piensa en subsistir, en sobrevivir”.

“Para salir del régimen, la oposición debe ver Venezuela por encima de la parcialidad política”.

Reconoce que, antes de discutir una candidatura para las primarias, tiene que haber una oposición unida, con una propuesta seria y un programa común que le permita después pensar en una candidatura que tenga la posibilidad de lograr la unificación del país. Y es aquí cuando lanza un mensaje a toda la oposición: “El tema se resuelve con un gran acuerdo nacional, con gente pensando como hombres de Estado e inclinándose por encima de las diferencias, dejando de mirarse el ombligo y pensando más en Venezuela como un todo y en su sufrimiento que en la parcialidad política. Si eso no se entiende, no hay manera de salir del régimen actual”.

Llevar Venezuela a liderar América Latina

“Hay dos cosas que para mí son vitales, la libertad de los presos políticos y la votación de los venezolanos en el exterior”, señala el abogado venezolano, antes de asegurar que es un gran problema que haya millones de venezolanos exiliados que no puedan votar a distancia en las próximas elecciones por decisión del Gobierno de Maduro.

Para que el país latinoamericano vuelva a los estándares que tenía antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, a ser un referente en el continente y a tener una economía sólida, han de ser los propios venezolanos los que hagan avanzar su nación, sin injerencia extranjera, según señala Ecarri. “No podemos estar dependiendo de otras naciones para nuestro desarrollo. Es bochornoso ver al embajador cubano dando órdenes en Miraflores o al embajador norteamericano debatiendo en un programa de radio sobre temas venezolanos desde Bogotá”.

Tiene claro que Venezuela puede “volver a liderar América Latina”, gracias a “las cualidades morales, culturales e intelectuales del pueblo venezolano” y a la “ayuda” de los millones de venezolanos exiliados.

No obstante, reconoce que eso no se consigue de la noche a la mañana, ni con una varita mágica, sino “con educación, con tecnología, con seguridad jurídica y con un gran acuerdo nacional”, y considera que es posible recuperar Venezuela y atraer de nuevo inversiones extranjeras “que puedan reactivar los pozos petroleros hoy abandonados y pongan a funcionar las refinerías”. No en vano, Venezuela es uno de los países con una mayor reserva petrolera del mundo.

El papel de España

España fue el primer país europeo que no aprobó las últimas elecciones de Maduro y reconoció al Gobierno interino de Venezuela, con Juan Guaidó a la cabeza. Sin embargo, Ecarri sí reconoce que el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos influyó negativamente en la postura de España hacia Venezuela. “Si el PSOE hubiera pactado con Ciudadanos y no con Podemos, sin duda la política de España hacia Venezuela habría sido mejor”, asegura.

Sobre las próximas elecciones en España del 23 de julio, dice sentir “envidia”, ya que aquí podemos disfrutar de una democracia que en Venezuela no tienen, y no duda en defender el constitucionalismo y la unidad. “Ustedes tienen democracia, y la democracia hay que defenderla, tienen que imponerse los partidos constitucionales, los partidos que creen en la unidad de España, que creen en la necesidad de preservar la Constitución que tanto le costó al proceso transicional español, señala.

“Ojalá que cualquiera que sea el resultado de las elecciones de julio, no desmejore la democracia española. Toda democracia es perfectible y se puede mejorar, pero eso solo se puede hacer en democracia, con una dictadura, como en Venezuela, no puede haber perfectibilidad ni posibilidad de mejorar nada”, añade.

Además, defiende que España debería ejercer un liderazgo mucho más importante en América Latina, lo que le permitiría “convertirse en alguien que se puede sentar en las mesas de negociación al más alto nivel de los poderes económicos y políticos mundiales”, sentencia.