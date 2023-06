Misión División: Rausseo sale del escondite y ratifica que será candidato fuera de primaria

0 SHARES Share Tweet

Benjamín Rausseo, rompió el silencio tras anunciar que no participaría en las primarias y confirmó que se lanzará como “candidato independiente” en las presidenciales de 2024.

“Quiero decirle a todos ustedes (venezolanos dentro y fuera de Venezuela), quiero participarles, que debido al clamor popular de toda esa gente que nos ha estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos. Quiero decirles que hemos tomado la decisión, responsablemente, de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas”, dijo.

Por otra parte, comentó “Nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela, esa que queremos construir. Quiero darle las gracias a toda esa gente, a nuestros líderes de calle, a nuestros líderes municipales, a nuestros líderes parroquiales, estadales, y a todos los que están en este gran movimiento. Quiero darle las gracias, sobre todo, a esas más de 400 mil personas que firmaron a favor de este proyecto, gracias a todos, esto no se acaba hasta que no se acabe. La pelea es peleando. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es un maratón. Y yo estoy listo para que me acompañen en esta gran carrera para recuperar la velocidad”, dijo Rausseo en un video publicado en sus redes sociales.

Por qué importa: Rausseo hizo su anuncio indicando que “Quiero decirles que hemos tomado la decisión, responsablemente, de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas”.