Claudio Fermín propuso en Carúpano amnistía política para todos los candidatos y partidos

Nota de prensa

Desde Carúpano, donde Claudio Fermín acompañó a Soluciones para Venezuela en la jornada de elección de la directiva de su partido mediante el voto directo de los militantes, el dirigente planteó la necesidad de una amnistía general que abra puertas para resolver la grave conflictividad política que padece Venezuela, en la que varios sectores sólo se mueven en los terrenos de la agresión y de la violencia.

“Esa confrontación extrema ha lesionado severamente la economía al crear un clima contrario a las inversiones y a la producción, lo que ha hundido al país en esta crisis de hambre y de graves necesidades.

Igualmente esa agresividad política de los sectores extremos ha disminuido vergonzosamente derechos humanos fundamentales con la proliferación de presos políticos, de partidos clausurados y de dirigentes inhabilitados para participar en procesos electorales como candidatos a cargos de elección popular. Es hora de ponerle fin a esa guerra civil no declarada en la que todos perdemos. No hay ganadores en medio del odio, la venganza y la retaliación” dijo.

“Ese no es el país que queremos. De eso también huyen millones de venezolanos que buscaron otros rumbos para hacerse de calidad de vida. Otros continuarán promoviendo conflictos, metiendo presos o quitándole derechos a la gente que protesta, o armando guarimbas, «salidas» violentas y golpes de Estado. Esos no son los caminos” indicó Fermín.

“La amnistía general es la solución para iniciar la pacificación del país y para que en la campaña electoral que se avecina puedan participar todas las propuestas pacíficas y todos los candidatos y partidos que libremente decidan ejercer su derecho de elegir y ser electos” finalizó diciendo Fermín.