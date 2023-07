Oficial: Ancelotti será nuevo seleccionador de Brasil

0 SHARES Share Tweet

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, ha sido confirmado como el próximo seleccionador de Brasil a partir de junio de 2024, una vez que concluya su contrato con el club español. La noticia fue anunciada por Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Hasta la llegada de Ancelotti, será Fernando Diniz, actual entrenador del Fluminense, quien asuma el mando de la selección pentacampeona del mundo. «Es un sueño para cualquiera», expresó Diniz, quien está consciente de que su posición es temporal. El puesto quedó vacante tras la renuncia de Tite, después de la eliminación de Brasil en los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar.

«Si la realidad es que me quieren, eso me encanta y me hace mucha ilusión. No conozco al presidente de la Federación brasileña, pero si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo», había comentado Ancelotti en abril, dejando entrever su interés en asumir la dirección de la selección brasileña en el futuro.

Con Ancelotti al mando, Brasil competirá en la Copa América 2024, que comienza el 20 de junio en Estados Unidos.

Por otro lado, este anuncio anticipado desencadena algunas complicaciones para el Real Madrid, que debe lidiar con un entrenador que ya se ha comprometido con otro equipo y también iniciar la búsqueda de un reemplazo. Se barajan nombres como Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, y Raúl González, ambos exjugadores del Real Madrid y con potencial para asumir el banquillo blanco. «Lo que es seguro es que este es el último curso de Ancelotti en el Real Madrid», aseguró Rodrigues.