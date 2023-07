Algunos dirigentes sindicales suman su apoyo a María Corina

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

Trabajadores y dirigentes sindicales de diversos sectores del país anunciaron este viernes su respaldo a la candidatura de María Corina Machado a las primarias del 22 de octubre.

El ex prisionero político Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, aseguró que Machado “es la opción que tenemos para desalojar a esta dictadura delincuencial que ha llenado a nuestra amada patria Venezuela de hambre, miseria y destrucción”.

González afirmó que la inhabilitación en su contra es “un adefesio de injusticia total” que evidencia que “ellos saben que María Corina representa la derrota de ellos”.

El dirigente sindical José Patines manifestó que esta proscripción no tiene validez. “Para nosotros no existe la inhabilitación que el gobierno de Nicolás Maduro le quiere implementar a María Corina Machado sencillamente porque tienen miedo, porque saben que están derrotados. Los venezolanos decentes de este país están del lado de la democracia, representada hoy en los hombros de María Corina Machado”, dijo.

Por su parte, el líder sindical de Sidor, Ángel Bolívar, manifestó que apoyan a Machado porque desean “una salida de esta crisis, de esta tragedia, que nos ha hundido el régimen”.

“Los trabajadores de Guayana estamos convencidos de que no habrá reivindicación, no habrá salarios, no habrá contratos colectivos, no habrá derechos ni beneficio alguno mientras esté esta gente aquí. Por eso hoy de manera firme venimos aquí a apoyarte. Nuestra posición es hasta el final. El pellejo, la carne y el corazón lo vamos a dejar en todos los espacios por defender a Venezuela, por nuestros hijos, por una Venezuela libre”, enfatizó.

Aldo Torres, de Corpoelec, dijo sentirse “entusiasmado porque en este país tenemos un nuevo liderazgo que va a cambiar todo el desastre económico y político y vamos a terminar con la pobreza y la miseria”.

Destacó la importancia de que los trabajadores se movilicen en las calles acompañando a María Corina Machado “para decirle al pueblo venezolano que sí tenemos futuro, que sí vamos a vencer a esta dictadura y que sí vamos a recuperar la República”.

En representación de los trabajadores del magisterio, Maryuri Maldonado subrayó la importancia de la educación para recuperar el país.

«Sin educación no podremos lograrlo. Cuenta con nosotros para realizar la reconstrucción del país, porque Venezuela nos necesita a todos. Los trabajadores estamos contigo hasta el final para recuperar la nación que nos partieron en pedazos estos seres a los que no les duele la patria», dijo.

Josefina Guerra, presidenta Asociación de Jubilados de Miranda, coincidió al asegurar que «los educadores somos un pilar fundamental en el progreso del país. No solo educamos en las aulas, sino a las familias y a la sociedad».

Adrián Bolívar, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, expresó que «este es un gobierno destructivo que le ha quitado la esperanza al os trabajadores, pero con María Corina vamos a resucitar nuevamente de las cenizas para defender y poner a Venezuela en grande».

El dirigente del sindicato de trabajadores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Cedeño, dijo que «hay que motivar el voto, que el voto sea del mayor porcentaje porque esa trampa que esa trampa que quiere hacer el gobierno y la Asamblea Nacional con los nuevos rectores, eso no va a impedir que se materialice el cambio».

Margot Monasterios, representante del sindicato del Hospital Universitario de Caracas, llamó a los trabajadores a sumarse a la defensa del voto en los centros de votación.