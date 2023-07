Cuatro fallecidos en EEUU al realizar peligroso reto de TikTok

Un total de cuatro personas han fallecido en los últimos meses en Alabama, EEUU, intentando realizar un nuevo y peligroso reto de TikTok.

Se trata del «boat jumping challenge» («reto del salto de bote»), donde los usuarios de la red social graban cómo saltan al agua desde la parte trasera de lanchas rápidas que navegan a toda velocidad lo que hace que el agua se sienta muy dura al caer y algunos participantes se rompen el cuello y perecen ahogados.

